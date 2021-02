O fostă ispită de la Insula Iubirii trece prin momente dificile! A anunțat în direct că are cancer: „Este șocul psihic”

In articol:

Irina Stroia a ajuns cunoscută publicului după ce a participat la ispită la Insula Iubirii. Blondina a primit o veste tristă din partea medicilor, în urmă cu un an. Ea a aflat că a fost diagnosticată cu cancer și a urmat un tratament timp de șase luni, care și-a făcut efectul, iar în luna august a intrat în remisie.

Fosta ispită este distrusă, după ce medicii i-au spus de curând că boala a recidivat. Invitată într-o emisiune televizată, blondina a povestit prin ce momente dificile trece.

„Am fost diagnosticată anul trecut, am luat un tratament șase luni, în august mi-a spus că a intrat în remisie. Am oprit tratamentul și am lăsat organismul meu să lupte. Acum două săpămâni am făcut un set de analize și am văzut că s-a mărit la loc”, a declarat Irina Stroia.

Irina Stroia a mărturisit că speră ca boala să se retragă din nou cu tratament, iar în cel mai rău caz, ea va trebui să fie operată. Blondina este hotărâtă să lupte cu boala deoarece este tânără și nu vrea să ajungă la operație. Fosta ispită s-a arătat foarte optimistă în propriile puteri.

„Este șocul psihic. Îmi apar tot felul de întrebări în cap. Este și o perioadă foarte stresantă pentru mine. Am tot amânat. Prima dată când am descoperit boala, medicii mi-au spus că este normal să revină atât de repede, pentru că celulele se multiplică foarte repede. Puteam să operez atunci, dar am zis să luăm calea cea mai ușoară cu tratament. Dacă, ferească Dumnezeu, nu se va putea așa, vom apela la operație. Momentan vreau să lupt eu pe picioare. Sunt tânără, nu vreau să ajung să mă operez la 25 de ani”, a mai spus fosta ispită, în direct.

Irina Stroia a nunțat în direct că boala a recidivat [Sursa foto: Captura Video]

Cum au reacționat părinții Irinei Stroia când a plecat la Insula Iubirii

Tânăra în vârstă de 25 de ani a mărturisit că părinții ei au avut o relație toxică, ceea ce a dus la căsnicie foarte complicată.

În momentul în care și-a anunțat mama că va pleca la Insula Iubirii, mama fostei ispite a făcut stop-cardiac. Într-un final, femeia care i-a dat viață a fost de acord ca fiica ei să plece în Thailanda.

„Ai mei au avut o căsnicie dificilă. Au stat 17 ani într-o relaţie toxică. Mama a făcut stop cardiac când a aflat că mă duc la Insula Iubirii. S-a uitat la sezonul trei. După ce s-a uitat a zis: Mami, du-te, că mi-ar fi plăcut şi mie ca în 17 ani (n.r. căsnicie), cineva să îmi deschidă ochii”, a adăugat blondina.