O influenceriță celebră a născut în timp ce făcea live în mediul online. Ea a devenit mama unui băiețel

In articol:

Influencerița a luat prin surprindere pe toată lumea, după ce a făcut o transmisiune live pe platforma de socializare Instagram, în timp ce năștea. Evenimentul fericit din viața brunetei a stârnit entuziasm și multă emoție în rândul internauților, mai ales în cazul celor care nu au trecut printr-o naștere sau nu au asistat la una.

Citește și: Cât de mult s-a „scumpit” Theo Rose după ce a născut! Cât trebuie să scoți din buzunar acum pentru a o avea pe artistă la evenimentul tău

Chrisean Rock nu s-a sfiit deloc să le arate fanilor cel mai important eveniment din viața ei. Influencerița celebră a adus pe lume un băiat perfect sănătos, în timp ce comunitatea de fani se uita la ea și îi lăsau zeci de felicitări și mesaje de bun venit pentru noul membru al familiei.

Citește și: Băiețelul de 3 ani, aruncat de mama lui de la etaj, urmează să fie deconectat de la aparate! Micuțul a intrat deja în moarte cerebrală. Tatăl este îngenuncheat de durere, după ce a mai pierdut un copil: „Ce am făcut eu să merit așa ceva?”

Cine este, de fapt, Chrisean Rock?

Numele real al tinerei Chrisean Rock este Chrisean Malone.

Ea s-a născut pe 14 martie 2000, în Baltimore, Maryland, Statele Unite. Cântăreața este cunoscută pentru relația sa amoroasă, din trecut, cu Blueface, care a fost deseori marcată de conflicte și incidente violente.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Kanye West și Bianca Censori, banați pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public- stirileprotv.ro

Mai multe informații despre copilăria, familia sa sau alte lucruri personale nu se cunosc, în prezent.

Chrisean Rock a născut un băiețel. [Sursa foto: Captură Video]

Chrisean Rock și-a finalizat studiile secundare la Brainerd High School din Brainerd, Minnesota. Viața ei s-a axat întotdeauna pe muzică și astfel a ajuns o compozitoare și o cântăreață cunoscută.

Cum a terminat liceul, bruneta și-a centralizat eforturile asupra dezvoltării carierei sale muzicale.

Influencerița a lansat o serie de single-uri și videoclipuri muzicale care au atras atenția publicului.

Cele mai cunoscute piese sunt intitulate: "Rainy Days," "Word to my brother," "Lovely," și "Adin Ross Disstrack." De asemenea, artista are un canal activ pe YouTube, "ChriseanRock," unde postează în mod regulat videoclipuri muzicale noi și conținut original.

Cântăreața are o comunitate uriașă de fani de 4,6 milioane de oameni.

Influencerița este foarte activă în mediul online și împărtășește cu internauții atât momentele bune cât și cele mai puțin bune.