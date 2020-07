In articol:

Imagini șocante din care se distinge faptul că Florin Pastramă o agresează pe Brigitte Sfăt au fost publicate de cancan.ro.

După cearta monstru pe care a avut-o cu fiul ei, Brigitte Sfăt este aparent implicată intr-un nou incident șocant, de această dată însă, protagonistul fiind Florin pastramă.

O persoană sub anonimat a trimis imaginilie incredibile, ce au ajuns în posesia cancan.ro, imagini din care se observă cum Florin o agresează pe Brigitte, până când un martor intervine.

Florin Pastramă și Brigitte Sfăt au intrat într-o ceartă în care lucrurile au degenerat.

Se pare că bărbatul și-a lăsat emoțiile să-l stăpânească, recurgând la gesturi de neimaginat. Florin Pastramă pare că și-a înghesuit soția în colțul camerei, unde părea că au o ceartă extrem de aprinsă. Nici Brigitte nu părea foarte calmă, imaginile înfățisăndu-i pe cei doi într-o discuție aprinsă. Posibil încercând să aplaneze conflictul, Brigitte s-a lăsat în genunchi, acoperindu-și urechile.

Citeste si: Bogdan Mocanu, luat la rost de Andra. Ce părere are fostul concurent de la Puterea Dragostei despre mama iubitei

Citeste si: Ce avere are senatorul care a scos o sticlă de coniac în ședința Comisiei Juridice? Daniel Fenechiu și-a cerut scuze

Citeste si: Plușica l-a uitat pe Culiță Sterp! Imagini incredibile cu fosta concurentă de la Puterea dragostei în brațele altui bărbat

Florin Pastramă nu s-a lăsat înduioșat de gesturile soției, continuând discuția aprinsă. La un moment dat, o apropiată a celor doi a intrat în cameră, iar spre șocul ei, Florin nu s-a oprit. Ba mai mult, pe imagini se poate vedea cum Florin Pastramă se repede de câteva ori la ea și ridică palma asupra ei.

Această înregistrare a apărut după ce marți, 14 iulie, o serie de fotografii cu scandalul dintre cei doi au ieșit la iveală. Imediat după ce imaginile au vuit în presă, Brigitte a oferit și primele declarații despre acele imagini.

Contactată de reporterii Spynews.ro, Brigitte Pastramă a spus că ea și soțul ei se înțeleg foarte bine, iar acele imagini din intimitate au fost folosite fără acordul ei și va acționa în instanță.

Declarațiile oferite de Brigitte poti fi citite și aici

Brigitte Pastramă: "Câtă durere e în sufletul unei mame singure"

„Am pus mana pe telefon sa sun politia si unul m-a impins pe jos, dar in acel moment a coborat Florin si l-a imobilizat. Eu am sunat la 112, prima data. Apoi unul a intrebat: A ta era masina aia albastra?Am iesit afara si nu mai era masina! Am sunat din nou la 112, am inceput sa plang si sa urlu deoarece ma aflam intr un cosmar. Indivizii s au asezat pe scaune, trei dintre ei au fugit afara, cred ca au sarit gardul de lemn din lateralul casei, si au mai eamas un baiat si o fata care au sunat la Robi. Robi a aparut dupa 10 minute , cu masina tractata, deoarece era distrusa...,A venit politia, si inca nu am aflat ce s a intamplat in toiul noptii, cand noi dormeam.”,a mai dezvăluit Brigitte.

“Astazi am ajuns in perfuzii, la spital....si totul datorita presiunilor mediatice intense , care nu au cum sa inteleaga cata durere e in sufletul unei mame singure, care munceste pana la epuizare sa isi plateasca creditele, care atunci cand se trezeste o doare carnea pe ea de oboseala si surmenare, si care ajunge batjocorita si umilita de niste indivizi primiti de “prietenii” fiului, agresata si verbal si fizic cand incearca sa inteleaga de ce au ajuns acele persoane in casa ei...si mai ii este distrusa si masina firmei la care inca mai plateste rate!”, a mai mărturisit ea.