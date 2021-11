O instructoare auto din Caransebeș, filmată în timp ce își agresa elevul: „Ne întoarcem înapoi în era comunismului?”

In articol:

Imagini șocante cu o instructoare auto din Caransebeș au ajuns virale un grup de Facebook. Femeia a fost filmată în timp ce își ceartă elevul și îl lovește de două ori. Scena de-a dreptul șocantă a fost filmată de un alt șofer, care a făcut-o publică pe grupul de Facebook „Caransebeșul meu”.

Reacțiile din partea internauților nu au încetat să apară. Membrii grupului au fost revoltați de comportamentul femeii și cer autorităților să ia măsuri.

„Oameni buni, văd multe comentarii la acea postare cu întâmplarea din mașina de școală! Pot să am și eu o părere?

Dacă tu ca instructor vezi că elevul nu are aptitudini pentru a fi șofer, nu ai voie să-i aplici corecții fizice! Doamna instructor trebuia să-i spună că nu este incă pregătit sau că nu are reflexele care sunt necesare, să-i oprească banii pentru orele efectuate și atât! Dar pentru bani este in stare să bată elevul? Ne întoarcem înapoi în era comunismului? Membrii grupului care locuiesc in Occident au mai văzut o asemenea atitudine?”, a fost comentariul unuia dintre membrii grupului.

Momentul în care femeia și-a lovit elevul [Sursa foto: Captura Video]

Cum au reacționat polițiștii

Nu există multe detalii cu privire la momentul în care filmarea a fost făcută. Cu toate acestea, reprezentanții poliției din Caraș-Severin au fost contactați de jurnaliștii de la Libertatea și au oferit primele declarații despre cazul instructoarei auto. Ei au transmis că se fac cercetări în acest caz, urmând să fie puse în aplicare prevederile legale.

„În legătură cu imaginile apărute în spațiul public, în care se observă un posibil incident produs între două persoane aflate în trafic, într-un autoturism inscripționat ,,Școala”, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și de drept, în funcție de rezultatul acestor verificări urmând a fi dispuse măsuri conform prevederilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Caraș-Severin, pentru sursa citată mai sus.