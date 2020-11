O ispită celebră vrea să fugă din România! ”Mă gândesc la viitorul lui...”

Ispita Nicoleta vrea sa plece din Romania

Culmea, decizia anunțată de Nicoleta Dragne, fosta ispită care a făcut senzație la Insula Iubirii, de a se stabili în Anglia vine în ciuda faptului că acolo a fost încătușată de polițiști și condamnată penal.

In articol:

Citeste si: O ispită celebră, reacție la postarile Oanei Zăvoranu! Replică acidă după atacurile vedetei la adresa influencerilor

Citeste si: Oana Zăvoranu şi-a spus părerea despre fosta ispită, Bianca Pop: ”Toate trompetele care...”

”Mă gândesc serios, de câteva zile, să îmi redeschid firma din UK și să mă reîntorc acolo, nu anul acesta, dar probabil anul viitor. Mă gândesc la viitorul lui Vladimir și cred că i-ar fi mult mai bine acolo, atât timp cât este cu mami și cu tati acolo. Și, în al doilea rând, atât de multă răutate cât e la noi... Răutate de multe ori combinată cu prostie. Când ești și prost și rău, e ceva de nedescris”, a spus Nicoleta Dragne, iar apoi și-a descris aventura pe care a avut-o cu un paznic al unei parcări cu care s-a certat.

Citeste si: Când scapă România de mască? Este ultimul anunţ oficial despre „botniţă” - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Ispita Nicoleta si bruno, partenerul ei de viata

Mai mult, recunoaște Nicoleta Dragne, este dezamăgită de comportamentul celor din București. ”Răutate, nu am mai văzut așa ceva. Foarte rar să sară cineva să te ajute cu ceva... Chestia asta cu ajutorul am întâlnit-o foarte des în Timișoara, și când eram însărcinată. (...) În București, ferească Dumnezeu... În Bucurșeti stăteam la cozi cu masca aia pe față (pe când era însărcinată, n. red.), să mă ia cu leșin și nu se dădea nimeni să mă lase în față”, a mai povestit fosta ispită.

Nicolaeta Dragne, săltată de poliție în Anglia

„Nu știam că am permisul suspendat. Eu m-am mutat la altă adresă și nu mi-am schimbat și adresa de la mașină. Ei practic mi-au suspendat permisul pe motiv pe viteză, am tot adunat puncte și nu am ştiut. Aveam deja patru luni de suspendare când m-au oprit. Depășisem cu 15 mile ceva de genul, viteza locală. Pe mine m-au oprit, mi-au verificat, eu aveam permisul și au văzut, m-au anunțat, eu nu știam. Mi-au luat mașina, mi-au pus cătușele, m-au urcat în mașina Poliției, parcă omorâsem pe cineva. M-au trimis în instanță şi mi-au dat 150 de ore în folosul comunității, plus o amendă de 1.500 de lire. Le-am făcut pe toate. Trebuia să merg o dată pe săptămână și să semnez. Într-o zi vopseai garduri pe stadioane, într-o zi făceai curat în cimitir. Am avut și zile în care am mers de mai multe ori. A fost o experiență, ce pot să zic”, a spus Nicoleta Dragne la Antena 1. Ea a fost condamnata la 3 luni de închisoare cu suspendare și 150 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a fost prinsă conducând fără permis.

Ispita Nicoleta a facut senzatie la Insula Iubirii

Nicoleta Dragne a născut un băiețel

Fosta ispită, una dintre cele mai senzuale prezențe ale micului ecran, a născut, în această vară, un băiețel pe care l-a botezat Vladimir. Tatăl copilului frumoasei Nicoleta Dragne este Bruno, fostul soț al Mădălinei Pamfile. Nicileta Dragne și Bruno au fost extrem de discreți cu privire la relația lor, cei doi, practic, asumându-și povestea lor de iubire abia când s-a aflat că fosta ispită era însărcinată și urma să devină mama unui băiețel.