Mai exact, Irina, una dintre ispitele care au făcut furori la Insula Iubirii, a recunoscut, de curând, că a dezvoltat o formă de cancer și că a încercat să țină totul secret din cauza faptului că se temea că mama ei va suferi prea mult.

”La începutul anului am fost diagnosticată cu o formă de cancer. Pe scurt (pentru că voi dezvolta subiectul cu altă ocazie), am primit cea mai mare palmă de la viață. Nu puteam să plâng, să îmi manifest frică sau emoțiile în vreun fel pentru că mama mea a trecut prin destule în viața ei și să mă vadă și pe mine la pămânț, ar fi distrus-o și mai tare decât vestea că unul dintre copiii ei are o boală ce poate ucide. Pandemia mi-a permis să fac puține seturi de analize, un medic m-a consultat înainte de starea de urgență, alți trei au primit doar analizele făcute înainte de nebunia globală, online. Cei trei din urmă îmi spuneau că au avut cazuri cu analize asemănătore care au trecut peste, dar și cazuri care în 3 luni au murit. Înghețam după fiecare apel. Pentru prima dată m-am închis în mine, încercând să ascund cât mai adânc frică. Nopți la rând adormeam plângând cu gândul că dacă mor, cine mai are grijă de mama mea, de fratele meu?”, povestește Irina, ispita de la Insula Iubirii.

Ispita Irina este una dintre cele mai senzuale aparitii de la Insula Iubirii

Din fericire însă, Irina a reușit să învingă cancerul, iar acum se simte mai bine, motiv pentru care, de altfel, a și decis să facă publice chinurile prin care a trecut și, normal, să mulțumească celor care au îngrijit-o și celor care au avut grijă ca ea să treacă peste problemele de sănătate avute. ”Iubiții mei frumoși, dacă nu ați fi fost voi în lunile astea, nu șțiu în ce măsură starea mea psihică ar fi fost bună. Scriu cu lacrimi în ochi, de fericire că vă am în viața mea, pentru că voi, alături de familie, îmi sunteți bogăția. Mi-ați făcut cel mai mare cadou prin simpla prezență, suportul necondiționat și crizele de râs oferite. Să îmi trăiți voi mie, pentru că fără familie și fără voi prezentul ar fi fost cu totul diferit”, a mai spus Irina, ispita de la Insula Iubirii.

Ispita Irina, copilărie dificilă

„Ai mei au avut o căsnicie dificilă. Au stat 17 ani într-o relaţie toxică. Mama a făcut stop cardiac când a aflat că mă duc la Insula Iubirii. S-a uitat la sezonul trei. După ce s-a uitat a zis: mami, du-te, că mi-ar fi plăcut şi mie ca în 17 ani (n.r. căsnicie), cineva să îmi deschidă ochii”, a spus ispita Irina la Antena Stars.

Ispita Irina este optimista cu privire la viitor

„Pe insulă este mult mai greu decât pare. Este foarte mult stres şi ore puţine dormite. Am fost înscrisă la casting de către un prieten bun din copilărie, ca mi-a spus că sunt o fire certăreaţă şi m-aş descurca acolo. Bineînţeles că am avut o mică ceartă cu el când am aflat ce a făcut, apoi am acceptat. În primele zile, întrebam producătorii ce trebuie să fac. Nu ştiam exact. Ei mi-au spus să fiu naturală, apoi totul a decurs foarte bine”, a declarat Irina, ispita de la Insula Iubirii.