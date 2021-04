O ispită de la Insula Iubirii a divorțat după doar luni! Motivul este incredibil: „Nu am găsit un bărbat care să mă...”

In articol:

Bianca Roman a ajuns cunoscută publicului după ce a apărut în emisiunea Insula Iubirii, unde a jucat rolul ispitei. În pandemia de coronavirus, tânăra a decis să își deschidă un salon de înfrumusețare, după ce a realizat că nu poate urma o carieră în politică. Dacă pe plan profesional este farte mulțumită, în plan personal lucrurile stau puțin diferit.

Într-un interviu recent, ispita a dezvăluit că s-a căsătorit cu un bărbat pe care nu îl iubea din cauza presiunilor la care a fost supusă de familie.

„Toată lumea îmi zicea „mărită-te, mărită-te”. Și eu ieșeam în fiecare zi, mi-am pierdut fiecare noapte, că așa făc. L-am luat pe unu din club, l-am luat acasă, nu a mai plecat, și într-o lună am avut nunta. După două luni am zis „Doamne, ce am făcut? Eu nici nu-l iubesc pe ăsta.

Și am divorțat. Și asta a fost. The end (n. red sfârșit). Nu mi-e teamă să mă mărit iar, dar nu am găsit un bărbat care să mă facă să îmi doresc o viață alături de el”, a declarat Bianca Roman.

Bianca Roman de la Insula Iubirii a divorțat după două luni de zile

Bianca Roman, dezvăluiri despre tatăl fetiței sale: „Îi datorez totul”

Bianca Roman de la Insula Iubirii este o mămică fericită și are o fetiță de care este extrem de mândră. Ceea ce nu știu mulți este că ispita nu a fost niciodată înt-ro relație amoroasă cu tatăl fetiței. În momentul de față sunt prieteni buni, iar bărbatul se implică în creșterea fetiței.

„Bărbatul din postări este tatăl fetiței. Este bărbatul căruia îi mulțumesc și îi datorez totul, este cel care m-a ajutat să rămân însărcinată. Noi suntem prieteni foarte buni, nu avem nici o legătură amoroasă, dar ne înțelegem foarte bine.

Nu am fost împreună. Ne-am cunoscut într-o vacanță. Atunci am conceput fetița. Nu i-am spus o perioadă, am decis să o păstrez. Nu am spus mai devreme pentru că nu aveam o relație cu el, nici nu aveam de gând să am, sau să mă căsătoresc.

Mi-am asumat copilul, am vrut să fie doar pe numele meu, să o cresc doar eu. El și-a forit foarte mult un copil. Și-a asumat și el rolul de tată imediat. Își face datoria de tată, o vizitează, îi face cadouri”, a mai adăugat fosta ispită.