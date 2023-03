„O iubesc, e un om de nota 1000” Bianca Comănici, surpriză inedită pentru Andreea Mantea, la început de primăvară! Prezentatoarei TV nu i-a venit să creadă când a văzut

In articol:

Andreea Mantea și Bianca Comănici s-au cunoscut prin intermediul primului sezon al emisiunii „Puterea Dragostei”, atunci când tânăra a venit să-și găsească marea dragoste, fiind și cea care a și câștigat de două ori la rând emisiunea. În urma experienței inedite, cele două au început să fie foarte apropiată, iar drumurile lor s-au intersectat din nou în momentul în care Bianca Comănici și Andreea

Mantea au devenit colege.

La început de primăvară, Bianca Comănici i-a făcut Andreei Mantea o surpriză cu totul specială chiar în pauză de la emisiune pe care prezentatoarea TV o prezintă, „Casa Iubirii”. Emoționată și încântata peste măsură, tânăra le-a împărtășit admiratorilor ei că Andreea Mantea are un loc special în inima sa și că, de-a lungul timpului, și-a dat seama de faptul că pentru ea reprezintă unul dintre cei mai importanți oameni pentru ea.

„Astăzi vreau să pregătesc o surpriză pentru cineva, pentru unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea și anume Andreea Mantea, căruia i-am cumpărat ceva, le am acolo în spate. O să vi le arăt, mă grăbesc un pic pentru că este 3 fără 5 și ea la fix o să aibă pauză și ar fi bine să o prind cât mai mult acolo. Fug, conduc cât de repede pot, în limita posibilităților legale și sunt așa entuziasmată și cu chef de viață. Asta este planta pe care i-am luat-o Andreei, trebuie s-o șterg un pic și i-am mai luat aici un cadoaș micuț, frumos, elegant și aici ceva prăjiturică. Sper să nu se supere că i-am luat prăjiturică, pentru că știu că ea nu mănâncă așa dulce. Și ce crezi? E ceva turcesc. Legat de plantă, am preferat să-i iau așa (n.r.- ghiveci) ca să-i rămână amintire. Dacă-i luam buchet, nu-i rămânea amintire.”, a spus Bianca Comănici în începutul vlogului.

Cum a reacționat Andreea Mantea?

Cu toate că știa că va fi surprinsă cu un cadou de 1 Martie, Andreea Mantea nu știa că va veni chiar Bianca Comănici pentru a-i oferi un cadou atât de special, ci un curier. Prezentatoarea TV a rămas plăcut surprinsă de surpriză, apreciind la superlativ atât bijuteria, cât și faptul că fosta sa concurentă s-a gândit să-i cumpere un ghiveci în loc de buchet de flori, pentru ca planta să reziste în timp.

De asemenea, Andreea Mantea i-a oferit și ea un cadou special, un buchet de lalele care s-au dovedit a fi exact pe placul său, alături de o urare emoționantă.

„Dulcele o s-l mâncăm împreună. Ne stricăm dieta? Dar stai că am și eu ceva pentru tine, pentru că ți-am zis că vreau să trimit curierul la tine și m-am gândit la alb cu roz, dar ăsta nu e roz, e o urmă de roz, și m-am gândit că înseamnă că poate că așa vor ei, că și eu le-am comandat la rândul meu. Dacă îți arăt buchetul, ca să înțelegi, era alb cu roz și uite ce-am primit. (n.r.- buchetul de flori a venit cu o nuanță subtilă de roz pal). Ce comanzi și ce vine. Să ai o primăvară superbă, minunată, extraordinară, să ți se îndeplinească toate dorințele, tot.”, a spus Andreea Mantea.

Bianca Comănici, mărturisiri emoționante despre Andreea Mantea

În finalul vlogului, Bianca Comănici a transmis admiratorilor ei un mesaj emoționant despre Andreea Mantea, despre care are numai cuvinte de laudă. Tânăra este profund recunoscătoare pentru că are în viața sa un om atât de frumos cum este prezentatoarea TV.

„Am avut o zi superbă, sunt foarte fericită că am fost la Andreea. Ce flori frumoase a putut să-mi ia Andreea, doamne, și miros superb. Andreea e unul dintre cei mai frumoși oameni din viața mea și cred că n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos un om atât de frumos în cale și un om care îmi oferă atât de multă atenție și simt așa că avem conexiunea aia. Chiar sunt recunoscătoare. Am emoții când vorbesc despre Andreea sau când sunt în prezența ei. O iubesc, e un om de nota 1000.”, a încheiat Bianca Comănici.