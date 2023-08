O mamă a murit călcată de roțile unui tramvai în Arad! Femeia își ajuta fiica cu handicap să coboare, când vatmanul a închis ușile și a plecat din stație! Tragedia a fost surprinsă de o cameră de supraveghere

In articol:

Scene greu de privit în Arad! O femeie, mama unei fetițe de 12 ani, a murit călcată de tramvai, atunci când își ajuta copilul cu handicap, aflat într-un scaun cu rotile, să coboare din mijlocul de transport în comun.

De precizat este că, potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, vatmanul a închis ușile vagonului, chiar peste cărucior, iar femeia nu s-a desprins de acesta, ajungând direct sub roțile trenului.

Victima a suferit răni grave în urma accidentului, iar aceasta s-a stins din viață pe patul de spital, în timp ce fiica ei, de doar 12 ani și cu probleme speciale, a ajuns în grija serviciilor de asistență socială, anunță reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean.

Cum s-a petrecut întreaga tragedie

Imaginile cu accidentul teribil din Arad au ajuns virale! Camerele de supraveghere au surprins exact momentul tragic și se poate observa cum femeia coboară din mijlocul de transport în comun, apoi încearcă să-și ajute fiica aflată într-un scaun cu rotile să coboare. Victima se ținea de cărucior, moment în care tramvaiul a început să se pune în mișcare, dar vatmanul nu a observat, însă, că femeie era încă agățată.

Mama copilei a alergat 10 metri ținându-se de căruciorul fiicei, până când a fost strivită, în cele din urmă, de roțile mijlocului de transport în comun.

De asemenea, după tragedie, vatmanul a recunoscut că nu a verificat în oglinzi dacă poate pleca din stație, iar acesta a pus frână abia când a auzit urletele celorlalte persoane aflate în tramvai.

"Din cercetări a reieşit că un bărbat de 31 de ani, din Arad, în timp ce conducea un tramvai pe Calea Aurel Vlaicu, a acroşat o femeie de 55 de ani. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, decedând ulterior. Testarea cu aparatul alcooltest a vatmanului a indicat că acesta nu se afla sub influenţa alcoolului", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Arad, care a întocmit un dosar pentru ucidere din culpă.

Vatmanul are o vechime de 7 ani în cadrul companiei de transport

În vârstă de 31 de ani, vatmanul lucrează de 7 ani la această companie de transport și în urma tragediei, acesta a declarat că ușile tuturor vagoanelor s-au închis și nu a avut niciun martor în bord care să-i semnaleze că

ceva ar fi în neregulă. După alte investigații s-a sesizat faptul că mijlocul de transport este unul vechi, iar martorii din bord abia se pot observa, în cazul vreunei probleme, scrie Observatornews.ro

Cu toate acestea, însă, directorul companiei de transport din Arad dă vina pe vatman, spunând că acesta nu s-a asigurat la plecarea din stație.

"O doamnă încerca să coboare căruciorul cu fetiţa ei cu grad de handicap, moment în care uşile s-au închis, vatmanul nu a observat, nu s-a asigurat bine în oglinzi, şi a fost târâtă după tramvai, ajungând ulterior între peronul staţiei şi tramvai. Din păcate, a intervenit decesul femeii. Cazul este cercetat penal de Poliţie şi Parchet, aşteptăm concluziile anchetei", a declarat directorul companiei de transport din Arad, citat de Agerpres .

Călătorii, revoltați după tragedie

Mai mult decât atât, chiar și călătorii au reacționat după tragedie, spunând că vina le aparține, în special, vatmanilor, care nu sunt deloc atenți atunci când pleacă din stațiile mijloacelor de transport în comun.

"Are camere, are oglinzi, are de toate, dar nu se uită! El pleacă, el vorbeşte la telefon. 80 la sută din timp vorbesc la telefon. Urmăriţi să vedeţi. Şi pe soţia a prins-o la uşă odată, tot aşa", a povestit un călător.