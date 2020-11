O mamă a șapte copii s-a spânzurat chiar de ziua fiicei sale: ”Am fost alături de ea tot timpul”

O mamă a șapte copii s-a spânzurat chiar de ziua fiicei sale [Sursa foto: PixaBay]

In articol:

Louise Giles avea de 41 de ani și părea că este o mamă împlinită, care nu are niciun fel de grijă. Louise avea șapte copii, când a decis să-și ia viața într-un moment fericit din viața fiicei ei. Deși părea o mămică fericită, Louise ascundea o mare tristețe. Femeia fusese cu o săptămână înainte la medic pe ascuns, unde a primit un diagnostic sumbru: depresie. Aceasta a ales să nu povestească nimănui prin ce chin trece și a ținut totul secret până și copiilor ei. Louise a decis să îşi pună capăt zilelor acasă, spânzurându-se, când soţul şi copiii ei erau plecaţi la serviciu şi la şcoală.

S-a sinucis de ziua de naștere a fiicei ei

Familia femeii a aflat diagnosticul abia după ce legiştii au dat verdictul: sinucidere. Familia acesteia a fost șocată atunci când a aflat faptul că Louise a mers la doctor, unde aflase un diagnostic îngrozitor.

„Nu știam despre tulburare, nu știam nimic despre faptul că ea mersese la medicul de familie. Toți vecinii, prietenii și membrii familiei au crezut că este bine. Am fost la patinaj duminica dinaintea morţii, nu am văzut-o diferită. Am fost alături de ea tot timpul, singurele dăţi când lipseam erau când eram la serviciu şi nu ştiam nimic. Petreceam fiecare seară împreună şi weekendurile.”, a povestit soţul femeii.

Tragedia a avut loc într-o zi de joi obişnuită, atunci când copiii erau la şcoală și soțul acesteia la muncă. Șotul a sunat-o încontinuu în acea zi și văzând că nu răspunde a rugat o vecină s-o verifice. Astfel, vecina, Ashley Harris a găsit-o pe Louise fără suflare.

„Louise Giles a fost o soție, o mamă, o fiică și o bonă grijulie și iubitoare. A avut întotdeauna un zâmbet pe față și cei șapte copii ai ei o iubesc atât de mult.”, a spus un apropiat al familiei.

Mama femeii, care și-a pus capăt zilelor, a transmis un mesaj emoționant, de adio, pe reţelele de socializare: „Ce femeie minunată ai fost, acum este cel mai greu pentru noi toți, cei care trebuie să trăim fără tine aici. Nu va mai fi niciodată la fel, odihneşte-te în pace îngerul meu. Ce femeie frumoasă în interior și în exterior. Ar trebui să fii aici cu noi, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Suntem cu toții năpăstuiți și cu inima frântă, nu este corect să pleci atât de curând. O să ne lipseşti tuturor pentru restul zilelor noastre.”

Conform Daily Mail, autoritățile i-au verificat telefonul mobil, unde au găsit numeroase căutări pe Google referitoare la sinucidere făcute înainte de moartea sa tragică.