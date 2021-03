O mamă acuză autoritățile germane că i-au luat fetița de lânga ea! Mihaela își caută acum dreptatea

In articol:

Mihaela, o româncă stabilită în Germania, este disperată după ce fiica ei a fost luată de autoritățile străine. Femeia a mărturisit pe internet, acolo unde a făcut și o petiție, faptul că micuța ei a fost răpită de lângă ea de autoritățile germane.

Românca susține că funcționarii de la serviciul de Asistență Socială pentru copii din Germania i-au "răpit" efectiv fetița în vârstă de 7 ani și au dat-o în plasament. Femeia are o sentință judecătorească, care atestă faptul că fetița trebuie să rămână alături de mama sa. Tânăra mamă disperată spune că fetița de șapte ani a fost luată cu forța chiar de la școală de angajații Jugendamt din Freiburg și a fost dusă în plasament.

Sentința respectivă, care a stabilit faptul că minora trebuie să rămână în grija mamei, este semnată de 3 judecători. Mihaela a povestit tot incidentul pe canalul de Youtube al lui Erich Mocanu.

Petiție pentru ca micuța Pia să se întoarcă acasă

Mihaela Seiler a făcut o petiție în mediul online pentru a micuța ei Pia.

"În urma unei decizii a Curtii regionale superioare din Freiburg, Germania, din data de 8 martie 2021, reiese ca fiica mea Pia in varsta de 7 ani ar trebui sa ramana cu mama ei, respectiv cu mine. Totusi, in dimineata zilei de 10 martie 2021,copila a fost efectiv rapita din sala de clasa la ordinul doamnei B., angajata a biroului de asistenta pentru tineret, fara o decizie judecatoreasca.

Aceasta angajata incalca ordinea judecatoreasca si mai presus de toate, drepturile copiilor stabilite de catre ONU si in mod abuziv si-a permis sa judece personal intreaga situatie, uitand ca statutul dumneaei implica directionarea si bunastarea copilului, nicidecum traumatizarea acestuia si plasandu-mi fetita intr-o familie necunoscuta, desi niciunul dintre criteriile pentru riscul bunastarii unui copil NU este prezent si nici nu a fost confirmat vreodata, Pia fiind un copil fericit si repet, toate aceste abuzuri incalcand deciziile oficialilor germani. Asadar, in ceea ce o priveste pe aceasta angajata a biroului de asistenta sociala pentru tineret Freiburg,vorbim despre abuz in serviciu, abuz de putere si multi bani. Toate aceste nelegiuiri s-au facut cu acceptul si sub influenta tatalui fetitei noastre, personaj influent cu multe contacte si conexiuni.

In urma unor plangeri facute de mine ulterior la politie si la judecatoriile responsabile, mi s-a confirmat ca acest act traumatizant a fost o eroare a angajatei B. si ca fetita mea va reveni acasa. Din pacate insa timpul trece, minutele ne par infinite, orele ingrozitor de lungi, zilele si noptile eterne, iar durerea asteptarii este insuportabila gandindu-ma ca eu, ca mama, astept sa-mi fie copilul "livrat" ca o piesa de mobilier, asta dupa ce aceasta fetita a fost ilegal smulsa de langa sanul mamei si bratul protector al fratiorului ei mai mare. In aceste conditii, singura si cea mai rapida solutie este aceasta petitie ghidata de bunul Dumnezeu, petitie pe care va rog sa o semnati si sa ne ajutati sa stergem lacrimile de durere ale unui copil nevinovat.

Caz revoltător în Germania, acolo unde o mamă își caută dreptatea printre străini![Sursa foto: PixaBay]

Fata de situatia grava expusa mai sus, solicit sa dispuneti urmatoarele masuri:

-Sa se tina cont de hotararile judecatoresti si Pia sa revina in bratele mamicii ei, in sanul familiei care o iubeste si o pretuieste nespus de mult.

-Responsabilii pentru aceasta inimaginabila durere sa fie trasi la raspundere.

Solicit in mod insistent si urgent solutionarea cu celeritate a acestei sesizari. In sprijinul prezentei petitii, anexez copii ale documentelor referitoare si doveditoare la problemele semnalate", este petiția româncei.

Petiția poate fi semnată AICI