O mamă, care a suferit trei avorturi spontane într-un singur an, a născut la final tripleți: ”Rămâneam mereu însărcinată, apoi...”

Hannah Swift are 30 de ani, iar soția ei Siobhan are 40 de ani. Cele două sunt din Parkgate, Cheshire și au o viață incredibilă. Hannah a fost supusă unui tratament pentru fertilizare pe baza inseminării, însă, din păcate aceasta a suferit trei avorturi spontane într-un singur an. Diagnosticul tinerei care a pierdut trei sarcini a fost sindromul antifosfolipidic - o tulburare a sistemului imunitar care provoacă un risc crescut de formare a cheagurilor de sânge.

Femeia a născut tripleți după trei avorturi spontane

Povestea s-a încheiat cu un final fericit. Hannah a urmat tratamentul prescris de medici, iar la final a născut trei micuţi, în data de 13 august: Alice, Amelia şi Evelyn. „Am avut trei avorturi spontane înainte de diagnostic și apoi am rămas însărcinată cu tripleţi - a fost absolut uimitor și un șoc complet, dar suntem atât de fericite acum”, a spus Hannah.

Siobhan și Hannah au optat pentru inseminarea intrauterină pentru a avea copii, folosind de fiecare dată același donator de spermă anonim. Hannah mai are o fetiță, Isabella, pe care a născut-o în mai 2018. De altfel, femeia este și asistent social.

Partenera ei, Siobhan, nu putea să poarte în pântecul său un copil, deoarece fusese supusă unei histerectomii complete după o perforaţie la nivelul intestinului.

„Nu m-am simțit bine multă vreme după ce am născut-o pe Izzy, iar medicii mi-au oferit şi diagnosticul groaznic ca şi când nu era nimic, au continuat să-mi spună că am un nivel scăzut de fier sau de aia şi aia şi aia. Aveam deja o perioadă oribilă după ce Sionhan făcuse histeroctomia şi avea nevoie de pungă de colostomie, apoi cele trei avorturi. A fost îngrozitor. Nu puteam înţelege de ce am pierdut aceste sarcini, rămâneam mereu însărcinată apoi aveam parte de avort spontan, iar toate s-au întâmplat în diferite stadii ale fătului.”, a declarat tânăra mămică, pentru presa străină.

Cuplu cheltuise deja 20.000 de lire sterline pentru tratamentul de fertilitate, însă din fericire acesta a avut succes. Hannah a rămas însărcinată nu cu unul, ci cu trei bebeluşi.

„Sincer, după ce am aflat m-am izbit de o barieră. La propriu. Am ieşit din spitla, nu mă puteam concetra, eram atât de fericită încât am intrat cu maşina într-o barieră. După 3 avorturi spontane să rămân însărcinată cu tripleţi e ceva uimitor. Nici medicului nu-i venea să creadă că sunt de fapt 3 copii. La început a crezut că sunt doar umbre. A fost incredibil. Am fost atât de șocați, dar atât de fericiți, după ce am pierdut trei, am avut şansa de a avea trei.”, a mai spus Hannah.

sursa - ObservatorNews