O mamă din Botoșani și-a aruncat cei doi copii de la geamul unui motel și a încercat să-și ia viața! Ce le-a mărturisit oamenilor legii, cu puțin timp înainte de a fi mobilizată: „Era foarte agitată, repeta obsesiv”

O tânără de doar 23 de ani, mamă a doi copii, a recurs la un gest extrem care i-a lăsat cu gura căscată pe cei apropiați.

Femeia și-a aruncat copiii pe geam, apoi a încercat să se sinucidă

Totul s-a întâmplat seara trecută, la un motel din Botoșani, unde se cazase cu cei doi băieți ai săi. La scurt timp după ce și-a preluat camera, tânăra i-a aruncat de la balcon pe copii, iar mai apoi a încercat să se sinucidă.

Tânăra de doar 23 de ani a ajuns alături de cei doi băieți ai săi, de doi și respectiv patru ani, la un motel din Botoșani, unde i-a înduplecat pe angajați să o cazeze fără un act de identitate. A primit o cameră la etajul doi unde a urcat imediat, iar la câteva momente distanță a făcut gestul cutremurător. Femeia i-a înfășurat pe cei doi copii într-un cearșaf, iar mai apoi i-a aruncat de la balcon. Recepționerul hotelului a fost cel care a văzut întreaga scenă și a alertat autoritățile. Mama a vrut și ea să sară după cei doi băieți, însă a fost surprinsă de polițiști, iar după două ore de negocieri au reușit să o scoată din camera de hotel.

Din păcat, băiețelul de doi ani a murit pe loc, iar cel de patru ani este în stare gravă la spital.

„Negociator: Lucrul pe care vrei să îl faci acum, îi poate lăsa pe copii fără mamă. De asta am venit, nu lăsa copiii fără mamă.

Mamă: Nu am vrut să le fac rău. Nu am vrut să le fac nimic.

Negociator: Toţi care suntem aici suntem pentru a te ajuta. Nimeni nu îţi poate lua ţie copiii. Sunt copii tăi, născuţi de tine, crescuţi de tine.

Mamă: Nu am vrut să le fac nimic. Nu am vrut, nu am vrut, nu am vrut.”, a fost discuția dintre femeie și negociator, potrivit Observator.

„ Era foarte agitată, era foarte emoţională, repeta obsesiv: ce am făcut, îmi pare rău de ce am făcut, nu vreau să merg la puşcărie, nu vreau să creadă lumea că sunt nebună.” a adăugat negociatorul.

Crimă Botoșani [Sursa foto: Antena 3]

Mama copiilor a trimis un mesaj de adio înainte de gestul extrem

Tatăl copiilor era plecat în Capitală, acolo unde lucrează, și a povestit că vorbea zilnic cu soția lui. Se pare că femeia nu a dat de înțeles că ar avea vreo problemă, însă ultimul mesaj pe care i l-a trimis soțului ei l-a alarmat pe acesta. Tatăl copiilor ar fi încercat să o sune, dar fără succes.

„ Ultima dată mi-a trimis mesaj la 23:30. Mi-a scris ceva acolo nasol şi mi-a spus: „Adio!“ Am încercat să o sun, dar nu răspunde”, a declarat tatăl copiilor, potrivit sursei menționate anterior.