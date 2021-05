O mamă din Iași și-a chinuit cei patru copii înainte de Paște. La ce chinuri i-a supus femeia: "I-a măcelărit..."

In articol:

O mamă din Iași este acuzată de fostul său soț că și-a chinuit copiii, cu doar câteva zile înainte de Paște. Florinel Panaite și Mihaela Panaite au divorțat în urmă cu patru ani, iar la momentul actual au custodie comună pentru cei patru minori.

Mihaela Panainte, o mamă de 37 de ani din Iași, este acuzată de fostul partener de viață că și-a bătut cei patru copii. De asemenea, tatăl minorilor susține că au existat atât agresiuni fizice, cât și psihice. Ba chiar mai mult, femeia i-a bătut cu un băț, aceștia având nevoie de îngrijiri medicale. Cei doi băieți, unul de 6 și altul de 9 ani, au fost internați în spital.

„Când a plecat de acasă, a spus lumii că pleacă din țară cu iubitul, a plecat și m-a lăsat cu copiii. Această femeie nu poate fi numită mamă. A luat pensia alimentară a copiilor și a fugit. Noi având custodie comună, timp de trei săptămâni, copiii au stat cu ea, iar când am mers să îi iau m-am speriat. I-a bătut atât de tare cu un băț, încât au avut nevoie de îngrijiri medicale. Am stat cu ei internați în spital, iar unul dintre băieți a avut nevoie de operație la ochi. Ea a luat decizia divorțului fără să știu și a fugit de acasă.

Mamă din Iași, acuzată că și-a maltratat copiii[Sursa foto: Captură video]

Toți copiii au certificate medico-legale și voi merge până în pânzele albe ca această femeie să nu se mai apropie de copiii mei. I-am lăsat doar trei săptămâni la ea și i-a măcelărit, i-a gâtuit. Am stat cu cei doi mici, băiatul de 6 ani și băiatul de 9 ani, în aparate la spital în perfuzie. Am anunțat poliția și acum are dosar penal individa, că nu o pot numi nici femeie și nici mamă. Copiii nu și-au revenit nici acum și au rămas cu dureri”, a declarat Florinel Panainte, tatăl celor 4 copii.

Bărbatul își dorește să se facă dreptate și vrea ca mama acestora să nu se mai apropie de micuți. Familia Panaite are un băiețel de 3 ani, unul de 6, de 9 și o fetiță de 13 ani.

„Nu o mai pot lăsa să se apropie de copiii mei. Sunt disperat. În preajma ei, copiii mei sunt în pericol. Nu a fost așa dintotdeauna, am fost o familie frumoasă până într-un moment în care nu știu ce s-a întâmplat. Miercuri, 5 aprilie 2021, am stat toată ziua la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (DGASPC) pentru a da declarații și să pun la punct toate lucrurile. Am toate dovezile că această femeie i-a bătut, am poze și video. Eu lucrez, am două joburi pentru a-mi întreține copiii, lucrez la căminele studențești din Tudor și pe excavator. Nu vreau ca acești copii să mai ajungă la această femeie, cum nici ei nu își doresc să mai locuiască cu ea. Din păcate, Tribunalul Iași mi-a respins cererea de restricție”, a mai precizat Florinel Panainte, tatăl copiilor abuzați.

Cazul a ajuns și în atenția Poliției Secției 6 din Iași, două dosare penale fiind deschise la momentul actual.

„La nivelul Secției nr. 6 Poliție Urbană Iasi se află în lucru două dosare penale în care se efectuează cercetări pentru violență în familie și rele tratamente aplicate minorului în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, a declarat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

sursa BZI