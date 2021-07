O mamă din Vâlcea acuză că ar fi fost sechestrată de polițiști, după ce a depus plângere împotriva unor antene montate ilegal în podul apartamentului ei

Luminița Stoicănescu și fiul ei [Sursa foto: Captură ] 22:43, iun 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Strigătul de ajutor disperat al unei mame din județul Vâlcea. Femeia spune că de când în podul aparatmentului în care locuiește alături de ceilalți doi copii ai ei au fost montate mai multe antene, ea și familia ei întâmpină multe probleme medicale.

Calvarul unei familii din Vâcea! Antenele montate pe bloc le cauzează mari probleme de sănătate

Luminița Stoicănescu acuză dureri de oase și ea și ceilalți membrii ai familiei.

Femeia spune că acele antene au fost instalate în urmă cu circa 4 ani, iar de câte ori intră în casă toți membrii familiei acuză dureri de oase. Mai mult, se pare că dispozitivele ar fi fost montate fără acordul familiei, astfel că Luminița Stoicănescu a apelat la sprijinul oamenilor legii pentru a scăpa definitv de ele.

„Acele antene au fost montate în podul casei mele, în acoperiș, de mai mulți ani. Când intrăm în casă ne dor oasele, suntem terorizați zi și noapte de acele antene. Le-a montat cineva fără acordul meu. Sunt montate cred că de 3-4 ani și când am vazut că tot timpul suntem bolnavi toți ne-am gândit ce se întâmplă... Când ieșeam afară ne simtean foarte bine. Am făcut o plângere de Poliție când am văzut că din cauza antenelor suferim de durere de oase. Sunt în instalate podul apartamentului meu”, a declarat Luminița la o emisiune tv.

Fiul cel mare al femeii susține că acele antene ar emana radiații, fiind foarte periculoase pentru organismul uman.

„Se aud zgomote, simți așa o slăbiciune. E amplasat exact deasupra dormitorului meu, fix deasupra patului. Simțim în corp o slăbiciune de când au fost instalate. Seara se aude ceva, nu știu exact cum să vă reproduc sunetul, o radiație. Cred că lumina asta albastră generează în corpul omului anumite radiații”, a spus fiul femeii.

Sechestrată de polițiști pentru a-și șterge plângerea

Pe 19 mai, Luminița Stoicănescu a mers la poliție pentru a da declarații la plângerea pe care o făcuse. Femeia susține că în loc să primească ajutor din partea oamenilor legii, ea a fost sechestrată timp de două ore. A fost închisă într-o încăpere cu un agent de poliție care a încercat să o forțeze să-și retragă plângerea. Mai mult, Luminița susține că bărbatul ar fi amenințat-o și jignit-o în tot acest timp.

„Tot repeta să-mi retrag plângerea că dacă nu îmi dă amendă 10 milioane de lei.(...) De la 10:00 până la 12:00 am fost sechestrată. Au zis că nu plec din postul de Poliție până nu dau declarație și semnătură că retrag plângerea. I-am zis că nu retrag plângerea și dumnealui mă tortura, mă amenința, mă jignea. Mă tortura adică mă lua la mișto, îmi vorbea urât. Mi-a zis: „du-te acasă, ia contractul de apartament, la ora 14:00 să fii aici să-ți arăt că nu are apartamentul acoperiș și pod”, a mai spus aceasta.

Ea a mai povestit și că după ce a adus contractul casei, polițistul a bătut cu pumnii în masă și a înjurat-o. S-a temut pentru viața ei, așa că a chemat un alt echipaj de poliție, însă a primit o amendă pentru acest apel la 112.

„Când m-am dus mi-a trântit contractul pe masă, s-a uitat urât la mine, a bătut puternic cu pumnii în masă, m-a înjurat, m-a amenințat, nu pot să reproduc ce mi-a spus. M-am speriat foarte tare, am suportat un șoc foarte puternic. Am ieșit din postul de Poliție plângând în hohote, am sunat la 112 să cer ajutor la Poliție. Aveam viața pusă în pericol, în momentul ăla credeam că mă omoară.(...) A venit Poliția, m-a întrebat ce s-a întâmplat, eram în stare de șoc.(...) Am primit o amendă de 4.000 de lei că am sunat la echipajul de Poliție. Nu am retras plângerea, dar nu m-a mai chemat nimeni la nimic”, a mai dezvăluit Luminița.