O mamă grav bolnavă își crește de pe azi pe mâine cei șașe copii! Povestea sfâșietoare a micuților care se chinuie să termine școala, deși abia au ce pune pe masă

Familia Mitu, din satul Borcea, județul Călărași

Familia Mitu, din satul Borcea, județul Călărași, trece printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Doi părinți își cresc de pe azi pe mâine cei șașe copii cu care locuiesc. în total, ei au 12 fete și băieți, dar șașe dintre ei sunt deja plecați la casele lor. Cei mai mici au rămas încă sub acoperișul părinților, dar lucrurile nu stau deloc bine din cauza lipsurilor.

Mama copiilor, Anișoara, are 52 de ani și anul trecut, în 2019, a suferit un AVC ischmic frontal și suferp de insuficiență cronică. Femeia nu are voie să facă efort fizic, iar lună de lună trebuie să urmeze un tratament ce costă 250 de lei. Din păcate, de multe ori ajunge să nu-și mai cumpere pastile și preferă să aibă ce să le dea de mâncare copiilor ei. Ea este casnică, iar tatăl copiilor, soțul ei, lucreză cu ziua. Singurele surse constante de venit sunt alcațiile copiilor, dar nu o dată s-a întâmplat să nu aibă ce mânca.

Copiii se țin de școală, în ciuda lipsurilor

Deși trăiesc într-o casă mică și nu se bucură de confortul pe care îl au alte familii, toți cei șase copii merg la școală.

Mezina familiei este Georgiana și are doar 8 anișori. Următoarea fetiță a familiei Mitu se numește Daniela, are 11 ani și este în clasa a patra. Cătălin are 15 ani și este în clasa a opta, iar Florin are 17 ani și este la liceu. Deși trăiește de pe azi pe mâine, Anișoara Mitu o crește și pe nepoata ei, o fetiță de 15 ani care este în clasa a noua.

Caasa în care locuiește familia Mitu

Din păcate, în perioada panemidie copiilor le-a fost tot mai greu să urmeze școala online. Familia nu are bani să achiziționeze telefoane sau tablete pentru ca fiecare dintre ei să poată asista la orelele online. Doi dintre ei au primit câte o tabletă de la școală, iar ceilalți merg pe la vecini, acolo unde alți copii au tablete de pe care învață.

Familia Mitu are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare pentru a trece peste acestă perioadă extrem de grea. Copiii își doresc mult rechizite, iar părinții speră să facă rost și de lemne, pentru a nu fi nevoiți să îndure frigul toată iarna. Cei care vor să ajute această familie o pot face AICI.