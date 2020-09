Andreea, tânăra dispărută

„Ea este Andreea”, este felul în care își începe o mamă îndurerată postarea.

Fetița ei a dispărut fără urmă, chiar dacă cele două erau extrem de apropiate. Tânăra Andreea a plecat de acasă fără să își anunțe mama sau sora mai mare, iar acum este de negăsit.

Mama fetei a declarat-o deja dispărută, la poliție, iar autoritățile au intervenit imediat și au deschis o anchetă.

„Ea este Andreea daca cineva a vazut-o sau o vede va rog sa ma contactați la nr. 0734361835... sau la cea mai apropiată secție de poliție. A dispărut de acasă din județul. Brasov, localitatea Bod Colonie, la data de 11. 09. 2020. Va rog din suflet distribuiți în număr cât mai mare sa ma ajutati sa imi gasesc copilul.. și să-l aduc acasă nevătămat.. Va mulțumesc”, este mesajul mamei care își caută cu disperare feteița.

Anunțul a fost făcut pe un grup destinat persoanelor dispărute, iar postarea a strâns imediat sute de reacții. Chiar mama tinerei a fost prima care a lăsat un comentariu sfâșietor: „Iubita lui mami, vino acasă.... sau dacă esti bine, sună-mă sa stiu unde esti și spune-mi tu cu gurita ta ca esti ok... te rog gândește-te la mine, la fratiorii tai care plâng de când ai plecat. Vino acasă, Andreea. Te rog”

Nenumărați oameni au comentat, dorind să ajute în orice fel posibil. Astfel, mama a dezvălui în continuare că avea o relație apropiată cu fiica ei și că nu s-ar fi așteptat la așa ceva din partea ei, semn că mama se teme să nu fie vorba de ceva mai grav.

„Noi nu am avut secrete, una la mana, si doi la mână, în ultimele 2 luni nu a mai iesit din casa, nici cu prietenele, nici cu fiica mea mai mare pe care o însoțea la fiecare pas... Am comunicat cu ea mereu .... dar acum când am întrebat-o, mi-a raspuns ca nu are iubit sau prieten și că nu văd că nu mai iese afara”

Mama fetei dispărute este Irina Burghelea, care a anunțat, prin postarea de pe Facebook că poate fi contactată la numărul 0734361835 dacă cineva cunoaște detalii despre acest caz.