O mamă plânge de dorul fiicei sale! Femeia își vrea copilul înapoi, luat cu forța de fostul soț: ”Nu mă ajută nimeni”

In articol:

În urmă cu doi ani, minora în vârstă de șapte ani a fost luată cu forța de tatăl ei. În acest moment, femeia este disperată pentru că nu își poate vedea copilul. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Adina a mărturisit că nu știe la cine să apeleze pentru ajutor. Din spusele sale, tatăl fetiței deține o funcție importantă în Poliția Capitalei, fiind agent de circulație în cadrul Brigăzii Rutiere.

Femeia a povestit cu lux de amănunte întreaga dramă. În anul 2017, aceasta a fost plecată la muncă în străinătate ca să poată renova apartamentului în care locuiau. La întoarece, femeia a avut parte de o surpriză din partea soțul ei. Mai exact, acesta a invitat-o la notar pentru a semna divorțul.

Citeste si: O tânără de 15 ani, răpită de pe stradă și băgată cu forța în mașină! Scena șocantă a fost surprinsă de camerele de supraveghere

„Fostul soț mi-a cerut divorțul în 2017. Am aflat ulterior de la o vecină, care nu a mai putut să tacă, că el s-a mutat cu o altă domnișoară în apartament. Fetița avea 4 ani atunci”.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Femeia plânge de dorul fiicei sale[Sursa foto: Captură TV]

Adina: „A închis fetița în mașină”

Potrivit actelor de divorț, fetița ar fi trebuit să rămână la mama acesteia, iar tatăl să o poată vizita oricând. De asemenea, femeia a mai precizat că nu este pentru prima oară când bărbatul îi ia fetița fără acord și o duce la părinții săi, într-un alt județ.

„Prima oară, s-a decis ca fetița să rămână la mine. Nu i-am interzis niciodată fostului soț să își viziteze fiica. Când a venit într-o zi să vadă copilul, l-a luat și nu s-a mai întors cu el. A spus că i s-a făcut rău fetiței și a dus-o la spital. Când m-am dus să îmi iau copilul, nu am mai reușit, a închis fetița în mașină. Am chemat Poliția chiar acolo la spital. Am făcut foarte multe plângeri penale în care am arătat că nu pot să îmi iau fetița. Dar nu am reușit pentru că nu m-a ajutat nimeni. El este polițist la Brigada Rutieră în București. Nici Asistența Socială nu vrea să mă ajute cu nimic”.

Citeste si: Și-a sunat prietena să-i spună că a fost răpită și băgată în portbagaj! Ce s-a întâmplat la scurt timp este de-a dreptul șocant

La rândul său, bărbatul a mărturisit că fosta sa soție poate să vină în orice moment să își ia fiica, ba chiar să o țină la ea timp de mai multe zile. Din spusele bărbatului, fetița lor nu dorește să o mai vadă pe mama ei. Acest lucru a dărâmat-o pe Adina, spunând că copilul este influențat de bărbat.