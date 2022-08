O mamă și fiica ei au ajuns la Spitalul Județean Constanța și povestesc experiența ireală prin care au trecut: „Aerisirea de la WC era direcționată în salon”. Ce a primit la micul dejun lasă de dorit

In articol:

Concediul de pe litoral al unei familii din Breaza, județul Prahova, s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce fiica lor, în vârstă de 5 ani, s-a îmbolnăvit și a avut nevoie urgent de îngrijiri medicale.

Singura lor opțiune a fost Spitalul Județean Constanța, unde băiatul a fost internat alături de mama lui.

Încă din primele momente, femeia și-a dat seama că nu va fi o perioadă deloc ușoară pentru ei doi. Aceasta a făcut publice mai multe nereguli care au loc în unitatea medicală. Iată în ce condiții halucinante a stat alături de copil, dar și în ce a constat micul dejun primit de cel mic!

„A u venit și au pus dimineața o felie de pâine prăjită pe pachetul meu de șervețele umede”

Femeia povestește că a plătit o sumă uriașă de bani pentru niște condiții inimaginabile. La primele ore ale zilei, asistentele i-au adus micuței micul dejun, care a constat într-o felie de pâine prăjită, servită direct pe pachetul de șervețele umede, căci acolo au așezat „masa”.

Femeia spune că i-au adus „mâncarea” așa, nici măcar pe un șervețel, căci de farfurie nici nu poate fi vorba. Pentru că în tot spitalul nu există un suport pentru perfuzie, asistentele legau stativul de pat cu o mănușă chirurgicală.

Cireașa de pe tort, însă, este aerisirea de la WC care dădea direct în salonul în care ea și fiica ei, care nu se simțea bine, erau internate.

„Tocmai am plătit la stat 14.000 de lei impozit! Pentru ce am dat banii aceștia? Pentru o felie de pâine prăjită pe care a primit-o copilul meu? Am chemat doctorul. A ridicat din umeri. L-am întrebat dacă i s-ar părea normal, dacă ar ajunge cu copilul lui în situația în care este copilul meu, să fie tratat așa. A spus că nu. Mulțumesc!

Ce să mai zic? Pe căldurile astea, în salon nici nu aveam mâner la geam să putem aerisi. Nu aveam jaluzele sau ceva la geam, la 5 dimineața, bolnav fiind, copilul meu se trezea din cauza luminii. Nici măcar față de pernă nu am avut, era un fel de mușama pe care nu puteai pune capul că ți se lipea de piele. Cum se poate așa ceva?

La micul dejun au venit și au pus dimineața o felie de pâine prăjită pe pachetul meu de șervețele umede. Nici măcar un șervețel de hârtie nu ne-au dat, ce să mai zic de farfurie…

Apoi, aerisirea de la WC era direcționată în salon… Nu am crezut că există așa ceva. Cum au gândit-o? Vă închipuiți cum mirosea acolo ?”, a povestit femeia pentru .

Femeia a fost nevoită să cumpere tratamentul pentru fiica ei

Ei bine, problemele nu se opresc aici, căci după ce i-au pus diagnostic celei mici și au stabilit schema de tratament, femeia este cea care a trebuit să-i cumpere medicamentele. După două zile de calvar, aceasta a decis să se externeze pe semnătură.

„Pe tot parcursul celor două zile și o noapte de internare, tot tratamentul medicamentos a fost cumpărat de părinți, deoarece în spital nu aveau nimic. A, ba da. Au avut Dexa, ser fiziologic și mănușă ca să lege bățul de pat..”, a mai povestit femeia.