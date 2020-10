O mamă singură, care avea o relație cu un bărbat căsătorit, s-a îndrăgostit și de soția lui. Cei trei s-au mutat împreună cu tot cu copii

Monica Sandoval, Giselle Gomez și Gilbert

Monica Sandoval, 34 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat, fără a avea habar că acesta este căsătorit. În prezent, mama singură are o relație poliamoroasă cu Gilbert, de 35 de ani, ambii din New York și Giselle Gomez, 30 de ani. Cei trei s-au mutat împreună, cu cei cinci copii ai lor - Jayvon, 14, Anna, 13 , Jacob, 12, Max, șase și Leon, patru - în Connecticut. Relația poliamoroasă a acestora i-a șocat pe toți. Ambele femei au dormitoare diferite, iar Gilbert doarme acolo unde dorește, fără ca cele două să se supere.

"Toată lumea întreabă dacă facem amor și da, facem destul de mult, dar nu ținem cont", a spus Monica, în primul ei interviu exclusiv. Ne iubim toți trei, împreună, eu și Giselle avem propriile noastre camere, iar Gilbert doarme unde vrea. Gilbert și Giselle își petrec timpul împreună și eu am timp cu el și apoi ne petrecem noaptea împreună, așa funcționează. Bineînțeles, bărbații vor considera că este cel mai norocos bărbat din lume având două femele, dar este nevoie de mult timp, răbdare, dăruire și angajament pentru a fi într-o relație ca aceasta. Aranjamentul nu este perfect, dar suntem suflete pereche", a precizat Monica Sandoval, potrivit Daily Mail.

O mamă singură, care avea o relație cu un bărbat căsătorit, s-a îndrăgostit și de soția lui[Sursa foto: PixaBay]

Cum au ajuns să aibă o relație în trei

Totul a început în momentul în care Gilbert a cunoscut-o pe Monica pe un site de matrimoniale. Acesta i-a spus că este căsătorit, dar a mințit-o că se desparte de soția lui, cu care nu ar mai avea nicio legătură. Așadar, cei doi au ieșit la o primă întâlnire la restaurant. Cu timpul, Gilbert a recunoscut că era încă căsătorit cu Giselle, cu care avea trei copii, inclusiv un nou-născut. Astfel, Gilbert i-a prezentat-o pe Monica soției sale, care acceptase că soțul ei avea pe altcineva.

Ulterior, familial lor a fost pusă la încercare, iar cel mai mic copil al lui Gilbert, Max, a fost diagnosticat cu cancer de ficat în stadiul trei - hepatoblastom - la doar cinci luni. Amanta lui Gilbert a ajutat-o pe soția acestuia să aibă grijă de cel mic, aflat internat în spital. Ba mai mult decât atât, Monica a anunțat apoi că era însărcinată cu copilul lui Gilbert.

"Nu știam cum să-i spun lui Giselle la început și a fost foarte rănită. Trecea printr-o perioadă deosebit de grea, dar în cele din urmă a acceptat", a spus Monica.

Micuțul și-a revenit complet, iar cele două femei și-au dat seama că au sentimente una pentru cealaltă. "Giselle și cu mine am fost doar prietene la început, nimic mai mult decât atât, dar am început să mă simt atrasă de ea și aveam tot felul de emoții. Am început să facem lucruri intime împreună. A fost palpitant", spune Monica. Cei trei trăiesc ca o familie și spun că sunt fericiți.

sursa - Daily Mail/ Triangle News