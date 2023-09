„O minune” Denisa Despa a scăpat de cea mai mare dependență, cu ajutorul credinței! Cu ce probleme se confruntă acum cunoscuta dansatoare!? Mărturisirile triste despe starea ei de sănătate: „Să nu o moștenesc”

In articol:

Cunoscuta dansatoare a reușit să scape de cea mai mare dependență, după ce a mers la o mănăstire, însă acum a aflat că are alte probleme.

Deși se bucură că a putut să treacă peste hopul care îi controla viața, șatena trebuie să depună eforturi considerabile pentru a rezolva și alte afecțiuni care nu îi dau liniște. Iată dezvăluirile neașteptate despre starea ei de sănătate!

Denisa Despa a scăpat ca prin minune de cea mai mare dependență

Denisa Despa este una dintre cele mai cunoscute dansatoare, din lumea manelelor și a muzicii de petrecere. Frumoasa șatenă a oferit recent un interviu, prin care a dezvăluit ceea ce se întâmplă în viața ei.

De-a lungul timpului, ea a mai spus că se confruntă cu insomnii, iar din această cauză trebuia să ia în fiecare seară medicamente pentru somn.

Deși a devenit dependentă de ele, dansatoarea a reușit să se vindece de afecțiune, prin ajutorul credinței.

Ei bine, în timp ce a fost la o mănăstire în Grecia, șatena s-a rugat să scape de această dependență, care îi controla viața, și ca prin minune, chiar s-a întâmplat acest lucru. Din acea zi, ea nu a mai luat pastilele și a reușit să adoarmă fără probleme.

„Am scăpat definitiv de somnifere! Dintr-o dată am reușit să nu le mai iau. De Sfânta Maria am fost în Grecia la o Mănăstire, unde se serbează ziua Maicii Domnului. Eu m-am rugat pentru a scăpa de această dependență pe care o aveam. Din momentul acela, nu am mai luat pastile. Le am în casă, le vad, dar nici măcar nu le ating. Nu am avut nici acel sevraj de care îmi era frică, care este normal după aceste pastile, pentru că corpul meu se obișunuise cu aceste medicamente. Am simțit că s-a întâmplat efectiv o minune. La ora 22:30-23, adorm. Începând din acea zi am reușit să dorm făra pastile, am mai avut și în trecut încercari, însă nu am reușit.”, a mărturisit Denisa Despa, pentru spynews.ro .

Cu ce probleme se confruntă acum dansatoarea: „Să nu o moștenesc”

Deși se bucură că a reușit să scape de cea mai mare dependență, Denisa Despa trebuie să rezolve alte probleme de sănătate. Se pare că frumoasa șatenă a fost diagnosticată cu o boală ce îi afectează musculatura și oasele.

După ce medicii i-au dat vestea tristă, dansatoarea a aflat că nu are voie să depună efort fizic și că trebuie să facă mult mai multe investigații. Ei bine, în cadrul aceluiași interviu, Denisa a dezvăluit că mama ei suferă de aceeași boală, însă speră să nu o moștenească și ea genetic.

„De curând, mi-am făcut toate analizile necesare și din păcate sunt diagnosticată cu o boală la musculatură și la oase. Datorită acestei boli nu am voie să fac efort fizic deloc. Acum trebuie să fac mai multe investigații pentru a vedea ce este de făcut. Mama mea are această boală, i se macină oasele, sper să nu o moștenesc.”, a mai spus dansatoarea, pentru aceeași sursă.

