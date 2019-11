O tânără care urma să se căsătorească peste puțin timp a decis să anuleze nunta. Pe ultima sută de metri, ea și logodnicul ei au avut un scandal monstru din cauza cavalerului de onoare. Pentru că ea nu a primit răspunsul pe care și-l dorea de la mire, a decis să nu se mai căsătorească.

Tânăra care a fost la un pas să se căsătorească a povestit pe Reddit că s-a certat cu viitorul ei soț pentru că ea nu și-l dorea pe cavalerul de onoare în fotografiile de nuntă. I-a spus logodnicului că vrea să-l pună să stea într-o margine, ca să poată fi decupat, dar el nu a fost de acord.

Mireasa a povestit ce s-a întâmplat

„Urma să mă căsătoresc sâmbătă, pe 16 noiembrie. Toate domnișoarele mele de onoare sunt superbe. Sincer, toate prietenele mele sunt foarte frumoase. Problema mea cea mai mare a fost cavalerul de onoare. Are un metru șaizeci și ar fi arătat ridicol stând lângă sora mea, la altar. Ca să nu mai spun că este foarte urât! Are sprâncenele unite și niște dinți îngrozitori. Când zâmbește, își arată toată dantura plus gingiile, care sunt mai mari decât dinții”, a scris mireasa pe Reddit.

„Mi-am tot rugat logodnicul să îl așeze în capăt mereu, ca să poată fi decupat din fotografiile de nuntă sau, și mai bine, să aleagă pe altcineva. Nici n-a vrut să audă, motivând că acest prieten al său a cheltuit 10.000 de dolari pentru petrecerea burlacilor.

Nu mai rezist, plâng fără încetare de trei zile...I-am spus logodnicului meu că, în aceste condiții, vreau să anulăm nunta”, a adăugat tânăra.

Deși spera că utilizatorii din mediul online o vor susține, mulți i-au spus căp este prea răsfățată și că logodnicul ei este noroc că nu s-a căsătorit cu ea.