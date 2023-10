„O noapte singură în mall” Adelina Pestrițu, blocată în mall peste noapte, într-un magazin de lenjerie intimă! Cum a ajuns în această situație și cum s-a terminat totul

In articol:

Adelina Pestrițu le-a dat palpitații admiratorilor săi din mediul online după ce a anunțat că și-a petrecut o noapte în mall, după ce a rămas blocată în timp ce se afla în cabina de probă a unui magazin de lenjerie intimă. Și-a făcut de cap și a probat tot ce și-a dorit, însă până când a fost văzută pe camerele de supraveghere și prinsă.

Admiratorii influenceriței s-au liniștit când și-au dat seama că nu este vorba decât despre o campanie de marketing, care are ca scop strângerea de fonduri pentru o fundație care susține femeile care au fost diagnosticate cu cancer la sân.

Jucăușă din fire, Adelina Pestrițu a intrat perfect în rolul personajului, punând în scenă parcă o regie de film, totul pentru o cauză nobilă, dar asta nu este tot! Le-a făcut internauților promisiunea că va reveni și cu partea a doua, în care vor vedea ce s-a întâmplat după ce a fost prinsă în fapt.

„Am rămas blocată peste noapte în mall! De când visam să rămân o noapte singură in Mall!!! Ce am făcut? Mi-am făcut de cap, normal! Am probat tot ce mi-a plăcut, m-am distrat și am dansat până am fost prinsă! Continuarea o povestim altădată, dar până atunci vedeți că în perioada 1-14 Octombrie, la orice sutien cumpărat de la o sumă de bani va pleca către Fundația Renașterea în ajutorul femeilor care luptă împotriva cancerului de sân.

Așa că fuguța la Mall, poate aveți norocul să rămâneți și voi blocați în magazinul preferat”, a fost mesajul pe care Adelina Pestrițu l-a postat în mediul online.

Adelina Pestrițu, dezamăgită de atitudinea lui Kendall Jenner

În cadrul unei scurte vacanțe de care a avut parte la Paris, Adelina Pestrițu a mers la un restaurant, acolo unde se afla și Kendall Jenner, despre care avea o părere bună inițial, însă care s-a schimbat radical, ajungând chiar să-i dea Unfollow imediat după ce a văzut cum modelul s-a comportat cu o fană care i-a cerut să facă o poză cu fiica ei.

„ Eram cu niște prieteni la masă la L’Avenue și vis a vis de noi era la o alta masă Kendall Jenner cu 2 fete. După cum prea bine știti eu= mare fan clan Kardashian. Mai ales Kim. Fără să fiu agasantă/invazivă cu privirea, am observat-o și am analizat-o puțin din umbră. Naturală si foarte simplă în privința look-ului. Mi-a plăcut la prima vedere. În schimb, ce m-a făcut să-i dau Unfollow după această fază și să-mi anuleze toată admirația pentru ea a fost că o fată care probabil îi era fan a mers să-i ceară să facă o poza cu ea. Fata părea foarte timidă și emoționată că o vede în realitate. Ea a privit-o arogant și a trimis-o la plimbare, dându-și în continuare ochii peste cap. M-am simțit eu prost pentru fata respectivă și m-am pus în locul ei. Înțelegem că e greu să fii atât de expus și toată lumea să fie cu ochii pe tine, dar să îți tratezi așa fanii e puțin ciudat, nu credeți? Mai ales că tot contextul îi dădea voie să facă o amărâtă de poză cu fetița aia...”, le-a povestit Adelina Pestrițu urmăritorilor ei.

