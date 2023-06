O nouă bijuterie a intrat în familia lui Florin Salam! A lăsat-o chiar în fața casei, pentru a o admira toți! Costă peste 200.000 de euro | EXCLUSIV

In articol:

Florin Salam este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate.

Florin Salam, o nouă achiziție în valoare de 200.000 de euro

Artistul muncește din greu pentru notorietatea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii.

Florin Salam a rupt iar gura târgului. Face ce face și ajunge în atenția tuturor. Artistul nu a uitat valoarea pe care o are, așa că și-a achiziționat ceva pe măsura lui. Este vorba despre un bolid de lux, care valorează nu mai puțin de 200.000 de euro. Puțini își permit, dar aceia care o fac sunt într-adevăr oameni cu valoare.

Paparazzi WOWbiz au surprins bijuteria pe patru roți chiar în fața casei sale, parcată frumos, numai bună de admirat. Nici nu ai cum să nu îți întorci capul să te holbezi la asemenea frumusețe de mașină. Florin Salam are gusturi la automobile și se pare că nu se zgârcește când vine vorba să le cumpere.

Bolidul de lux este negru, masiv și perfect pentru plimbări prin Capitală.

Florin Salam are mai multă grijă de el de când s-a confruntat cu probleme grave de sănătate

Florin Salam se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de manele de la noi din țară, iar când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor, însă problemele de sănătate cu care s-a confruntat nu de mult i-a pus pe gânduri pe fani, care au crezut că manelistul nu va mai reveni pe scenă.

Ei bine, însă, în realitate, situația este cu totul și cu totul diferită, căci Florin Salam a dorit să-i lămurească pe fani privind acest aspect și să spulbere zvonurile legate de faptul că renunță la cariera muzicală. Așadar, cântărețul le-a explicat tuturor că va cânta în continuare, însă va avea grijă mai mult de sănătatea sa, fără a mai fi interesat în mod special de banii pe care îi produce de pe urma evenimentelor.

„Nu! O să cânt în continuare! Vreau mai puțini bani și mai multă viață de acum încolo.(...) Am avut o săptămână de spitalizare, am fost internat, știe toată lumea, asta e, 25 de ani de oboseală. Că arăt eu tot bine, asta e altceva. Îmi cer mii de scuze”, spunea Florin Salam, într-un live, pe Facebook.

Florin Salam nu a putut să nu le mulțumească și celor ce au fost alături de el în ultima perioadă, atunci când i-a fost greu, așa că artistul le-a transmis un mesaj acestor persoane, care l-au susținut și l-au înțeles.

„Vă mulțumesc că mă susțineți, sunt alături de voi, vă mulțumesc că m-ați înțeles și când am greșit. Nu am greșit cu voia mea. Probabil de aia v-a dat Dumnezeu putere să mă înțelegi, pentru că El știa că nu am greșit cu voia mea, am greșit din anumite motive și acum revin. Vă mulțumesc, oameni buni”, a spus Florin Salam, într-un videoclip postat pe TikTok.

