„O nouă etapă din viața mea” Ștefania a dat vestea pe internet! Fanii au rămas surprinși: „A fost o experiență superbă”

Ștefania a intrat în atenția publică, după ce a devenit iubita lui Speak. Tânăra dansatoare a demonstrat că are multe calități, iar în prezent este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală autohtonă, cu melodii în repertoriu care au spart topurile.

Dar nu doar atât! Are propriul business cu costume de baie care merge ca pe roate și, cu alte cuvinte, putem spune că este o femeie de afaceri de succes.

Este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan personal, dar și profesional. În urmă cu puțin timp, iubita lui Speak a făcut un anunț neașteptat la InstaStory, iar fanii sunt aproape siguri că știu despre ce este vorba, de fapt.

Ștefania, iubita lui Speak [Sursa foto: Instagram]

Ștefania a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimul anunț de pe rețelele de socializare

Nu trece o zi fără ca vedeta să nu posteze ceva pe rețelele de socializare. Ei bine, în urmă cu doar câteva momente, aceasta le-a făcut o mare bucurie fanilor de pe Instagram și le-a dat o veste de care ea este mai mult decât incitată. Fără a dezvălui, însă, prea multe, Ștefania le-a spus fanilor că a făcut un pas extrem de important pentru viitorul ei și, dacă îi va ieși ceea ce a pus la cale, atunci va fi mai mult decât fericită.

Totuși, fanii cred deja că știu despre ce este vorba și anume despre o veste pe plan profesional, care ar putea, cel mai probabil, să-i aducă venituri frumușele în conturi tinerei, care a demonstra deja că are calități antreprenoriale, dar și artistice.

„Astăzi, tocmai am făcut un pas spre o nouă etapă din viața mea și sunt tare happy, sper să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, a fost o experiență superbă, dar dacă se întâmplă... Oh my God! ”, a fost anunțul făcut în urmă cu puțin timp de Ștefania.