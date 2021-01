O nouă înregistrare compromițătoare cu Alexandru Cumpănașu! „Profu’ online” a răbufnit la adresa unui tânăr: „Băi, animalule!”

Alexandru Cumpănașu a intrat într-un conflict cu un tânăr, într-un live realizat pe Tik Tok.

Alexandru Cumpănașu a intrat în atenția autorităților după ce mai mulți părinți s-au plâns că politicianul are un comportament neadecvat la adresa minorelor. Unchiul Alexandrei Măceșanu postează regulat videoclipuri pe contul său de Tik Tok, acolo unde a strâns sute de mii de aprecieri. Recent, „Profu’ online”, așa cum este numele său de utilizator pe platforma Tik Tok, a intrat într-un conflict cu un adolescent. Tânărul, care are o platformă consistentă în mediul online, l-a acuzat pe Alexandru Măceșanu că încearcă să îi păcălească pe elevi.

„Nu mă interesează persoana dumneavoastră! Ceea ce mă interesează pe mine este faptul că vă bateți joc de niște copii care își pun speranța în cineva care să vină și să schimbe ceva”,a fost replica tânărului.

Alexandru Cumpănașu se apără în scandalul pornit din cauza contului său de TikTok!

Alexandru Cumpănașu a oferit prima reacție în cazul acuzațiilor care i-au fost aduse, în urma videoclipurilor și comportamentului de pe contul său de Tik Tok. Profu’ online” a recunoscut că a exagerat în anumote situații, însă tot ceea ce a prezentat în mediul online a fost în scop educativ. (Citeste si:Alexandru Cumpănaşu, acuzat de o tânără că i-a făcut propuneri indecente. Ce mesaje i-a trimis fostul candidat la prezidențiale)

Alexandru Cumpănașu, prima reacție în urma scandalului izbucnit din cauza videoclipurilor de pe Tik Tok [Sursa foto: Captură video]

„Am luat legătura cu purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei şi nu există nicio anchetă pentru că nu există obiectul anchete. Am cerut Poliţiei Capitalei să verifice toate comentariile de la aceste filmuleţe. Dacă se va face o anchetă, eu am număr de înregistrare cu acest dosar în care cer să se verifice aceste comentarii şi filmuleţele respective chiar dacă recunosc că în unele dintre ele poate, m-am lăsat dus de val şi am avut o abordare nepotrivită la 1 % din ele. Dar 99% au conţinut strict educativ. Probabil că au fost şi oameni care m-au provocat şi am exagerat sau am spus lucruri care nu trebuiau spuse. Dar 99% au conţinut educativ, strict legat de drepturile elevilor, de drepturile părinţilor”,a declarat Alexandru Cumpănaşu, la un post de televiziune.

