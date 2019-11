Laura Vicol, avocata și prietena lui Răzvan Ciobanu, a făcut noi dezvăluiri în cazul morții lui Răzvan Ciobanu.

O nouă ipoteză șoc în cazul lui Răzvan Ciobanu. Avocata designerului știe cine este vinovat pentru moartea lui

Avocata a spus că există un vinovat moral pentru moartea designerului, dar din păcate acest om nu poate plăti. De altfel, ea a mai declarat că toate detaliile anchetei vor putea fi făcute publice în curând.

„Aș fi vrut să fie sancționat, însă, din păcate, ce a făcut acel individ nu intră în sfera infracțiunilor prevăzute de Codul Penal. Dacă ar fi pedepsită mizeria umană cu siguranța ne-am plimba într-un oraș pe jumatate gol. Audierile s-au terminat. Aștept soluția în dosar. O cunosc, însă aștept să-mi fie comunicată. Părinții lui Răzvan nu își vor mai reveni vreodată. Nici nu cred că au cum. Starea medicală a tatălui este în continuare precară, incercam sa tinem sub control cu medicamentatie”, a declarat Laura Vicol în exclusivitate pentru CIAO.RO.

Laura Vicol a mai dezvăluit că Răzvan Ciobanu nu ar fi vrut să plece la mare în acea seară, dar a mers la insistențele prietenului său.

Prietena cea mai bună a designerului a precizat că în urma cercetărilor pe care le-a făcut şi-a dat seama cine este vinovat moral de ceea ce i s-a întâmplat lui Răzvan Ciobanu.

„Autorul acesta moral de care tu spui, este cineva din preajma lui, din viaţa lui. Este o persoană nou intrată în viaţa lui, a intrat în viaţa lui în ultima perioadă, iar eu personal, îl consider direct răspunzător pentru moartea lui. Este un autor moral, pentru că dacă el nu ar fi existat toate lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat. Totul s-a întâmplat din cauza unei persoane, care din păcate nu are cum să răspundă penal pentru că ceea ce a făcut nu este o infracţiune. ( n.r. A făcut accident din cauza lui? ) Nu, exclus, Doamne fereşte! Nu am spus lucrul ăsta, sunt avocat şi nu fac speculaţii, nu vorbesc decât pe probe şi atât. A fost forţat să plece la mare. S-a întors pentru că el şi-a dorit să vină acasă. Persoana respectivă s-a folosit foarte mult de el", a spus Laura Vicol pentru Spynews.