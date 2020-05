In articol:

Tatăl Gabrielei Cristea s-a judecat pentru pensia lui în ultima perioadă. WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate că între Gabriela Cristea și tatăl ei, Eugeniu, nu mai există nici un raport de ani buni, vedeta tv refuzând și să meargă la înmormântarea mamei ei, din 2010. După moartea soției, părintele Gabrielei s-a confruntat cu tot mai multe probleme medicale, printre care diabetul și blocaje ale sistemului circulator, Eugeniu Cristea ajungând la cuțit în ianuarie 2017, când i s-a amputat un picior. (vezi ce mesaj i-a transmis Gabriela Cristea mamei sale vitrege)

Pe lângă asta, bărbatul a mai suferit 5 infarcturi, dar spre norocul lui a avut-o alături pe partenera lui, Pușa Miron, femeia care are grijă de el din 2016. "De un an de zile il ajut, ma chinui cu el, dar nu mai pot, va spun ca nu mai pot. Ma trezesc noaptea sa vad daca mai sufla, ii pun mana la gura. E greu cu banii. E langa mine, e omul de langa mine. Exista totusi un sentiment, altfel nu as fi stat langa el", povestea Pușa Miron în 2017, la Kanal D.

Tatăl Gabrielei Cristea s-a judecat pentru pensia lui: “Respinge acțiunea, ca neîntemeiată"

În toamna lui 2018, reporterii WOWbiz.ro s-au deplasat pe strada pe care locuiește Eugeniu Cristea, pentru a se interesa de soarta acestuia. Ne-a deschis chiar doamna Pușa, care ne-a declarat scurt următoarele în așteptarea factorului poștal: ”Eugeniu e bine, dar nu insistați, nu are și nu avem nimic de declarat”. La plecare, însă, doi vecini ne-au abordat și ne-au spus varianta lor de adevăr: ”Îl căutați pe tatăl Gabrielei? Păi pe el nu-l mai găsiți aici, la adresă, e de ceva vreme la un cămin de bătrâni sau azil. Noi știm că e la azil acum, sigur!”, au mărturisit aceștia. Eugeniu Cristea a ajusn la vîrsta pesnsiei, iar în 2017, nemulțumit de cuantumul acesteia, a dat în judecată Casa de Pensii a Municipiului București, cerând reclacularea acesteia la Tribunalul București.

“Admite cererea. Obliga parata sa emita o decizie prin care sa recalculeze, incepand cu data de 01.02.2017, dreptul de pensie ale reclamantului cu valorificarea si a veniturilor suplimentare evidentiate in adeverinta nr.5288/20.12.2016 emisa de RATEN-CITON, adeverinta nr.2318/15.12.2016 emisa de ISPE si a veniturilor suplimentare reprezentand „acord global” evidentiate in adeverinta nr.163/20.01.2017, anexa la adeverinta nr.162//20.01.2017, emise de SC ICPET TURBO SA. Obliga parata sa plateasca reclamantului, incepand cu data de 01.02.2017, diferentele dintre pensia recalculata conform prezentei hotarari si pensia efectiv incasata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a. Pronuntata in sedinta publica astazi, 06.02.2018.”, a fost verdictul. După această primă victorie în instanță, Eugeniu Cristea a apelat din nou la Tribunalul București, în februarie 2019, contestând decizia de pensionare. De data aceeasta, verdictul judecătorilor i-a fost defavorabil: “Respinge actiunea, ca neintemeiata. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII a. Pronunţată azi 31.05.2019, in sedinta publica”. Tatăl Gabrielei nu a făcut apel, astfel că a pierdut procesul.