Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au format unul dintre cele mai problematice cupluri din showbiz-ul românesc, fiind mereu pe prima pagină a tabloidelor. Certurile din căsnicia lor n-au fost deloc ascunse de ochii lumii, iar de când au terminat lucrurile și oficial, tot mai multe acuzații au ieșit la iveală.

Bianca a recunoscut că fostul soț o zăpăcește cu apelurile, ba chiar o sună de câteva zeci de ori pe zi. De fiecare dată să-i spună că-i pare rău și că vrea să fie din nou împreună, mai mult, i-ar fi trimis și poze îmbrăcat mai... sumar.

”Fostul meu soț mă sună de câteva zeci de ori pe zi să-mi spună că mă iubește, că îi este dor de mine, că vrea să ne împăcăm și că îi pare rău pentru tot”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

Pe de altă parte, bărbatul are o altă varintă, și anume aceea că a făcut pace cu Bianca doar în perioada problemele legate de prin instanțe,a depus armele de atac la adresa ei, și își dorește doar o relație amiabilă, nicidecum o nouă legătură amoroasă. ”Am sunat-o în legătură cu procesul pe care îl avem și cu tot circul acesta. Nu ne-am împăcat și nici nu ne vom împăca. Pe partea cu procesul, am zis să facem pace. O să o las pe ea să declare ce vrea, eu nu mai vreau să vorbesc despre acest subiect”, a comentat Alex Bodi pentru cancan.ro.

În tot acest timp, Alex Bodi nu parte a duce lipsă de afecțiune. Aflat la Londra și acuzat că ar avea o legătură cu Daria Radionova, care i-ar fi amantă, bărbatul nu pare a fi afectat de tot acest scandal amoros din jurul lui, dar nici nu îl recunoaște că Daria i-ar fi ”amantă”!

a spus Alex Bodi pentru Cancan.

Și totuși, apropiații fostului cuplu vin cu amănunte. În opinia lor, Bianca Drăgușanu a fost trădată din nou de Alex Bodi.

”El s-a mai întâlnit cu Daria și înainte de a divorța de Bianca, nu mai reprezintă un secret pentru noi. A stat două săptămâni cu ea la Londra, apoi a venit să semneze actele de separare oficială în țară, apoi a plecat iar la ea. Nu recunoaște, dar după divorț, a alergat direct în brațele ei. Este clar că acolo este vorba de ceva mai mult. Altfel, nu are de ce să se ascundă. Probabil, vrea să o protejeze pe rusoaică de reacțiile din țară sau nu vrea să o supere atât de tare pe Bianca”, au spus prietenii despre legătura afaceristului cu rusoaica milionară.