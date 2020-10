Irinel Columbeanu si Irina

Fostul partener de viață al Monicăi Gabor trece prin momente grele. Fostul milionar nu și-a mai văzut fiica de doi ani de zile, din momentul în care Irina s-a mutat cu mama ei în Statele Unite ale Americii. Irinel Columbeanu a dat primele declarații despre situația actuală.

Irinel Columbeanu, probleme serioase în ultima perioadă

După ce și-a pierdut vila de Izvorani, iar situația lui financiară este din ce în ce mai precară, fostul milionar are parte de o nouă lovitură. Se pare că acesta nu și-a mai văzut propriul copil de mai bine de doi ani de zile, din momentul înc are Monica Gabor a aluat-o cu ea în America.

Totuși, datorită tehnologiei, Irina și tatăl ei au putut comunica în acești ani, dar de atunci nu s-au mai văzut față-n față. Fetița a fost crescută de Irinel Columbeanu, care a și câștigat custodia sa, până în urmă cu 2 ani când a ales să se mute cu mama sa, Monica Gabor. Vizibil afectat de lispa propriul copil, Irinel susține că îi este extrem de dor de ea și că are acasă un album foto cu fetița, ce are o mare valoare sentimentală.

Irinel Columbeanu

„Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsura ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală', a transmis Irinel Columbeanu.

Deși relația dintre cei doi soți a fost una destul de tensionată după divorț, la momentul actual, se pare că Irinel și Monica se înțeleg destul de bine, de dragul fiicei lor.

'Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună', a mai spus Irinel Columbeanu.