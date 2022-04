O nouă lovitură pentru Jador, după ce i s-a anulat concertul din Timișoara! Și Iașiul spune nu manelelor: „Nu am drepturi egale cu ceilalți cântăreți”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați și ascultați tineri artiști de la noi din țară. Agenda sa este mereu plină și nu puțini sunt cei care vor să îl aibă aproape la evenimenetele private. Însă, recent, s-a dovedit că nu toată lumea place genul de muzică pe care Jador îl cântă.

După ce a dat startul unui turneu prin țară, vizând nouă mari orașe, cântărețul s-a confruntat cu o situație care l-a făcut să răbufnească public.

Jador a primit ”interzis” și la Iași

Dacă inițial doar la Timișoara a primit „interzis”, ceea ce l-a făcut pe manelist să aibă o reacție acidă la adresa primarului bănățean, acum mai primește o lovitură.

Se pare că nici Iașul nu vrea să răsune a manele. Concertul din 2 iunie 2022, ce urma să aibă loc pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret ”Luceafărul, a fost anulat.

Siatuația pare a fi una destul de încurcată, declarațiile celor două părți, a managerului instituției, și a organizatorului evenimentului fiind total diferite.

Ioan Holban spune că el nu a aprobat niciun astfel de eveniment, mai ales că nu a primit cerere pentru a da sala celor care se ocupă de concertul lui Jador.

Managerul mai declară că, deși s-a vorbit cu cineva din instituție despre concertul manelistului, în mod oficial nu s-a realizat niciunul dintre pașii necesari pentru închirierea sălii. Mai mult decât atât, spune că deja, pentru data de 2 iunie, are alte contracte în desfășurare.

”Nu este niciun contract, nu s-au pus bilete în vânzare. Aici ar fi vorbit cu cineva despre organizarea concertului, dar s-a înțeles altceva. Eu nu suspend contractele și evenimentele pe care le am pentru un alt concert. Să fie ei sănătoși, nu am nimic cu nimeni, dar la Teatrul «Luceafărul» nu se face așa ceva! Pentru a se închiria sala trebuie făcute adrese pentru a se confirma toate detaliile, iar la noi nu a ajuns nimic”, a spus Ioan Holban, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” din Iași, conform Bzi.ro.

De cealaltă parte, cel care se ocupă de turneul național al lui Jador spune inversul celor declarate de manager. Mircea Anghel declară că s-a stabilit verbal data și locul evenimentului, urmând să se facă și contractul scris a celor vorbite.

Doar că până la acel pas, ce urma să se realizeze cu o lună înainte de eveniment, echipa a început promovarea și punerea în vânzare a biletelor, la un cost de 150 de lei de persoană.

”L-am sunat pe director pentru a avea sala. Mi-a spus că e liberă și mi-o dă. Am discutat verbal și urma să facem contractul cu o lună înainte. Greșeala mea e că nu am așteptat să am contractul în mână pentru a face promovare. Se pare că acest lucru s-a întâmplat și la Timișoara. Instituțiile statului par că au o ură pe acest gen de muzică. Este un gen de muzică de petrecere”, a spus Mircea Anghel, organizatorul de evenimente care s-a ocupat de turneul lui Jador.

În urma celor întâmplate pentru a doua oară, Jador a izbucnit din nou. Cântărețul de manele a avut iar o reacție dură în mediul online, acolo unde inițial i-a trimis un mesaj și primarului din Timișoara.

Jador se arată dezamăgit de cele ce i se întâmplă și spune că nu înțelege de ce nu i se permite să aibă aceleași drepturi ca și ceilalți cântăreți din țară.

Artistul consideră că primește ”interzis” să își facă meseria în anumite orașe din țară din cauza genului de muzică pe care-l cântă, dar și din cauza etniei, așa cum a spus și în replica data lui Dominic Fritz.

”Incredibil! Un concert de manele ne-a distrus economia la Iași și Timișoara. Practic și teoretic eu nu pot cânta în anumite locuri pentru că sunt prea cum? Concluzionând tot ce se întâmplă, asta înseamnă că eu nu am drepturi egale cu ceilalți cântăreți pentru că ”manelistul Jador”. Îmi pare rău, Iași, Timișoara că nu vă pot aduce zâmbete”, a spus Jador pe Instagram.