O nouă lovitură pentru Mircea Solcanu, după ce ANAF i-a pus poprire pe pensia de handicap! Fostul prezentator e chemat la tribunal

Mircea Solcanu, una din fostele vedete ale postului Acasă TV unde era coleg cu Cabral, a ajuns să trăiască dintr-o pensie de handicap, după ce în urmă cu mai mulți ani a suportat o operație pe creier.

Mircea Solcanu are o pensie de 880 de lei din care ANAF îi oprește 100 de lei

Solcanu a dezvăluit că primește lunar de la Casa de Pensii suma de 800 de lei ca ajutor de handicap, la care se mai adaugă 80 de lei de pe urma anilor pe care i-a petrecut în câmpul muncii. Din total, ANAF îi retrage 100 de lei din cauza unei datorii la stat nechitată.

„Este perfect adevărat, trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei. Ăștia sunt banii pe care ii iau, 880 lei. Iar din acești bani aveam o datorie la ANAF, deci am o poprire de 100 ron”, a declarat Mircea Solcanu la Prima TV.

Fostaul prezentator, dat în judecată de furnizorul de electricitate

Situația fostei vedete este însă pe cale să devină și mai dramatică după ce Solcanu a fost dat în judecată de furnizorul de electricitate, de asemenea, din cauza unor facturi neplătite. Procesul a început anul trecut, în iunie și încă este pe rolul Judecătoriei Constanța, fiind în acest moment în etapa administrării de probe. Mircea Solcanu ar putea fi obligat prin hotărâre judecătorească să plătească suma datorată iar în cazul în care nu poate, riscă executarea silită.

Mircea Solcanu spune că situația în care se află ar trebui să fie un exemplu pentru tinerii care lucrează în presă și care nu sunt prea interesați de contractele pe care le semnează.

El spune că o parte din activitatea lui nu apare în registrele Casei de Pensii, semn că respectivele contracte nu au fost niciodată înregistrate.

Păcălit la ”vechime”

„Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni. Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat. Dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situația mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei. Când ești jurnalist, ti se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta.

Acum, mă descurc cu greu, nu pot să spun că dansez într-un picior. Exact ca celelalte persoane cu handicap și dizabilități. Mă gândesc că, dacă ceilalți se descurcă, trebuie să mă descurc și eu”, a mai spus Mircea Solcanu.

