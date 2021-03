O nouă lovitură pentru Vlad Gherman! Actorul se confruntă cu probleme serioase de sănătate: "Sunt tare încordat..."

In articol:

Se pare că ultima perioadă nu a fost una deloc bună pentru Vlad Gherman. Actorul a declarat faptul că se confruntă cu probleme serioase de sănătate și că a ajuns pe mâna medicilor.

Vlad Gherman nu este în cea mai bună perioada a vieții sale. După despărțirea de Cristina Ciobănașu, cu care forma o relație de mai bine de nouă ani de zile, actorul se confruntă cu o altă problemă.

Se pare că are probleme de sănătate, mai exact probleme cu spatele.

Pe contul său de Instagram, vedeta le-a spus urmăritorilor faptul că are dureri destul de mari de spate. De asemenea, din cauza faptului că aceste dureri a decis să meargă să ceară ajutor medicilor.

”Sunt tare încordat, mă doare spatele cum nu m-a durut niciodată, îmi trăsnește și coloana. Și astăzi mă duc pentru prima dată în viața mea la kiropractician să mă trosnească. Sunt tare curios să văd cum e, am auzit păreri și păreri”, a spus Vlad Gherman pe pagina sa de Instagram.

Imediat după ce a ieșit de la ședință, actorul a adăugat faptul că se simte extraordinar de bine. Ba chiar mai mult, recunoaște faptul că se simte eliberat din toate punctele de vedere.

”Acum am terminat ședința. Nu există cuvinte să pot să decsriu ce am simțit. Nu a fost o simplă ședință în care a venit cineva, ți-a trosnit spate și gata, ridică-te și pleacă. Ce am trăit aici a fost o eliberarea spiritului”, a completat actorul.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit

În urmă cu doar câteva săptămâni, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu spuneau că au luat hotărârea să se despartă, după o relație de mai bine de nouă ani.

„Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și mai mult decât atât o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi”, au spus Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman pe Instagram.