O nouă oportunitate pentru Radu Ștefan Bănică. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. va fi jurat la o emisiune. „Nu am cerut sfatul nimănui atunci când am primit această propunere”

Radu Ștefan Bănică va fi jurat la o emisiune de talente pentru copii. Tânărul a dezvăluit că va face parte dintr-un nou proiect și va putea fi urmărit pe micul ecran începând de weekendul următor.

Acesta a mărturisit că nu a cerut sfatul nimănui, ci a preferat să-și negocieze singur contractul.

Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 20 de ani, este foarte dedicat carierei sale. Tânărul este student în an terminal la UNATC și și-a făcut debutul și în lumea afacerilor, fiind proprietarul unei cafenele din centrul Capitalei. De curând, fiul lui Ștefan Bănică a anunțat că va face parte din juriul unui concurs de talente pentru copii, iar termenii contractului și i-a negociat singur, neavând nevoie de ajutorul nimănui.

Radu Ștefan Bănică va fi jurat la o nouă emisiune de talente pentru copii

Radu Ștefan Bănică nu este străin de viața de celebritate sau de lumina reflectoarelor. De-a lungul timpului, tânărul a fost invitat la mai multe emisiunii și a participat și la un concurs de talente.

Fiul lui Ștefan Bănică a dezvăluit că va face parte din juriul unei noi emisiuni de talente, iar prima ediție a show-ului se va difuza în acest weekend.

Emisiunea se desfășoară sub forma unui concurs de talente pentru copii, iar Radu Ștefan Bănică va juriza numerele de actorie.

„ Nu am neapărat o categorie pe care o jurizez, dar având în vedere că voi absolvi Facultatea de Actorie (n. red. din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti,), o să jurizez tot ce ţine de actorie şi de prezenţa scenică”, a explicat Radu Ștefan Bănică, într-o apariție TV.

Radu Ștefan Bănică nu a mai lucrat cu copii, dar are experiență

Tânărul a mărturisit că nu a mai lucrat cu copii, însă datorită celor doi frați mai mici, a acumulat destulă experiență pentru a se adapta formatului emisiunii.

„ Nu am mai lucrat până acum, însă am acasă doi fraţi mai mici (n.red.: Ana Violeta – care împlineşte la 15 decembrie vârsta de 15 ani şi este sora pe care o are din căsătoria tatălui său cu Andreea Marin şi Alexandru – în vârstă de doar 3 ani şi jumătate, care este fratele pe care îl are din actuala căsătorie a tatălui său cu Lavinia Pârva). Îmi plac copiii, aşa că îmi este uşor, cu toate că ştiu cât este de greu să le dai veşti rele”, a mai adăugat tânărul.

Radu Ștefan Bănică [Sursa foto: Instagram]