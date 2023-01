O nouă umilință pentru Georgina lui Cristiano Ronaldo, în Arabia Saudită! După ce iubitul său a avut ochi doar pentru o jurnalistă arabă la Al Nassr, aceasta a fost trecută femeie de serviciu în acte

In articol:

Georgina lui Cristiano Ronaldo se află în centrul tuturor informațiilor care vin din Arabia Saudită de când Cristiano Ronaldo a semnat cu Al Nassr! În plin scandal de separare de faimosul jucător, tânăra, în vârstă de 28 de ani, a

ținut să infirme zvonurile despărțirii, în special prin atitudinea adoptată.

Georgina Rodriguez a făcut deplasarea în Emirate, alături de copiii cuplului, și a încercat să fie o prezență discrete la dreapta lui Cristiano Ronaldo, de la ținută până la comportament. Cu toate acestea, ziariștii au remarcat o serie de situații în care frumoasa parteneră de viață a lui CR7 nu s-a simțit chiar confortabil. Una dintre ele, și extrem de mediatizată, s-a petrecut chiar la evenimentul oficial de prezentare a lui Cristiano la noua sa echipă. Atunci, în văzut tuturor, starul lusitan a avut ochi doar pentru jurnalista araba de pe scenă, în timp ce iubita era ignorată total.

Cristiano Ronaldo [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Georgina Rodriguez, mesaj controversat după ce a aflat regulile pe care trebuie să le respecte în Arabia Saudită: ”Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste...”

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Georgina lui Cristiano Ronaldo a fost nevoită să treacă pe viza pentru Arabia Saudită ...”Malek Yamin”, adică femeia care face curâțenie în casă!

Georgina a mers însă mai departe și nu a ținut cont de bârfe. Locuiește alături de celebrul fotbalist într-un hotel de lux, în care Cristiano Ronaldo a închiriat două etaje și 17 camere, și încearcă să se adapteze stilului de viață din regiune. Mai mult, a apărut îmbrăcată decent, în timp ce a postat un mesaj în limba arabă, ca semn de respect al țării în care va locui multă vreme de acum înainte. Și dacă tot a venit vorba despre șederea în Arabia Saudită, ei bine, atât ea, cât și Cristiano ai întâmpinat deja o problem serioasă.

În Arabia Saudită, un bărbat și o femeie pot trăi împreună doar dacă sunt căsătoriți, ceea ce nu este cazul lui Cristiano Ronaldo și al Georginei Rodriguez. De aceea, a fost nevoie de o soluție urgentă pentru ca iubita jucătorului să-i poată fi alături, o soluție care, din păcate, nu o pune într-o situație plăcută nici de această data pe carismatica femeie.

Ziarele internaționale susțin că pe viza Giorginei Rodriguez ar fi fost trecut „Malek Yamin”, adică femeia care face curățenie în casă, mai exact femeia de serviciu.

Georgina Rodriquez [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Doamne, te ia amețeala! Cristiano Ronaldo și-a închiriat două etaje și 17 camere și plătește 280.000 de euro pe lună pentru prima locuință din Arabia Saudită! Imagini de vis

Ce reguli stricte trebuie să respecte iubita lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Cu toate că femeile au primit numeroase libertăți în ultimii ani, Arabia Saudită rămâne o țară restrictivă, cu mult mai puține drepturi și libertăți decât în Vest. Există foarte multe reguli stricte care trebuie urmate de către cei care s-au mutat în această țară, indiferent de numele lor. Astfel, iubita lui Ronaldo va trebui să se conformeze și să respecte o serie de reguli. Iată câteva dintre acestea, conform digisport.ro:

Georgina va trebui să poarte abaya în public, adică o ținută, de obicei de culoare închisă, care acoperă corpul din cap până în picioare. Argentiniana va trebui să renunțe la hainele strâmte și scurte și să adopte un stil modest și discret. Iubita lui Ronaldo nu are voie să mănânce, să bea sau să fumeze în public în timpul Ramadanului, între lunile martie și aprilie. Întrucât nu este musulmană, Georgina nu are voie să viziteze Orașele Sfinte, cum ar fi Mecca sau Medina, dar și alte situri naturale sau monumente. Potrivit sursei citate, pentru a face aceste lucruri, atât Georgina, cât și Cristiano Ronaldo, au nevoie de permisiune specială. Partenera starului portughez nu are voie să aducă și să consume alcool în Arabia Saudită. De asemenea, interzise sunt și produsele din porc.