O pacientă cu Covid-19 a povestit coșmarul prin care a trecut timp de 10 zile în spital: „Igienă precară, șaibe de fier în meniu și doctori dezinteresați.” La externare, notă de plată de mii de euro

Mărturia unei paciente cu Covid din Spitalul Municipal din Bârlad

O profesoară și soțul ei din Vaslui au fost confirmați pozitiv cu Covid-19 pe data de 5 octombrie. Direcția de Sănătate Publică i-a direcționat către Spitalul Municipal „Elena Beldiman” din Bârlad. Femeia susține că acolo a trăit cele mai grele momente din viața sa și că experiența a marcat-o profund.

Profesoara a povestit pentru Gândul.ro că spitalul nu avea circuite funcționale și se striga ca la stână. „Stai acolo, am pacient COVID! De ce ai apărut acum!?”, mărturisește femeia.

Mai mult, ea spune că mâncarea pe care pacienții o primesc ar fi nu numai „slabă” (n.red. – calitativ), ci și „infectată”. La micul dejun, pacienții primesc o bucată de crenvuști și un ceai, la prânz o ciorbă chioară cu doi tăiței și ficăței negri cu pilaf/pârjoale într-o sărătura de sos, mâncărică de cartofi sau ghiveci.

„Mâncarea foarte slabă, este infectă. La tratamentul dur care ți se administrează (minim 25 de pastile pe zi, antibiotice și coagulante) primești la mic dejun o bucată de crenvurșt și un ceai, la prânz o ciorbă chioară cu doi tăiței și ficăței negri cu pilaf/pârjoale într-o sărătura de sos, mâncărică de cartofi sau ghiveci, de unde am pescuit o șaibă ruginită de fier, pe care o atașez ca imagine! Bine că nu am mâncat-o!”, dezvăluie ea.

Patru mii de euro pentru 10 zile în spital

Profesoara spune că a trăit un adevărat coșmar în spitalul din Bârlad, în condiții minime, însă chiar și așa, la externare a primit o notă de plată halucinantă de 4 mii de euro. Femeia recomandă tuturor să se protejeze de virus, pentru a nu ajunge în situația ei.

„Experiența mea pe scurt la acest spital se poate rezuma astfel: igienă precară, mâncare slabă (iar dacă ai noroc ca mine, primești și șaibe de fier în meniu), doctori de pe secția oftalmologie dezinteresați, care nu au nici un feed-back și nici o comunicare față de pacient și o notă de plată super umflată: 10 zile = 19.610,685 lei (echivalentul a 4000 euro), cum scrie pe factura emis la final!

Nota de plata la externare

Cu siguranță am stat într-un un spital de lux (…) la aceasta sumă… nu la Spitalul „Beldiman” din Bârlad, unde am tremurat 10 ore la triaj afară, sub cerul liber în puterea dimineții, cu pneumonie! COVID-ul există, chiar dacă sunt destui suspicioși! Sfatul meu? Cât mai multă atenție privind respectarea regulilor pentru a nu ajunge la Spitalul Beldiman- Bârlad!”, mai spune profesoara infectată cu noul coronavirus.

