O pensionară a câștigat 21.000 de lei la “Tu urmezi!” #Într-un joc tensionat, contracronometru, concurenta s-a descurcat exemplar

Tensiune maximă aseară la “Tu urmezi!”, unicul show în care se stă la coadă la cultură generală și distracție, o concurentă a reușit să câștige 21.000 de lei. A fost o seară de glorie pentru Farida, o pensionară de 72 de ani, care a reușit cu multă pricepere și răbdare să ajungă în runda finală a game show-ului “Tu urmezi!”, după un joc antrenant.

Mare satisfacție pentru concurentă, dar și pentru gazda show-ului, Dan Negru, care a îmbrățișat-o și felicitat-o pe campioana care a reușit să își adjudece 21.000

de lei.

“ Pentru că ați reușit să gândiți altfel ați câștigat. N-a fost ușor. Dacă la 72 de ani Farida a reușit să gândească altfel și a reușit să câștige 21000 de lei, poți și tu! Tu urmezi!”, a spus Dan Negru în aplauzele publicului.

În runda finală, pornind de la un premiu în bani de 160.000 de lei, suma s-a redus apoi la 21.000 de lei, Farida greșind răspunsul uneia dintre întrebări și reluând, astfel, jocul; dar bucuria a fost cu atât mai mare pentru concurentă, în momentul în care s-a strigat stop joc și a reușit să își

adjudece premiul uriaș. Odată ajunsă în studioul “Tu urmezi!”, Farida i-a povestit lui Dan Negru despre studiile ei, călătoriile în lumea întreagă, dar și despre ce a profesat în trecut.

“Am citit mult, am fost în Mongolia. Am umblat, îmi place să merg în locurile despre care am citit. Citesc foarte mult, am 3-4 biblioteci. M-am ocupat cu agricultură, am fost inginer agronom, a fost o meserie frumoasă!”, povestea Farida.

