O pensionară a câștigat aseară 9.100 de lei la “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” – cea mai mare sumă obținută până acum în acest quiz: “Carmen, ai fost extraordinară!”

Aseara, la ”Jocul cuvintelor”, emisiunea care exerseaza vocabularul si spontaneitatea romanilor, o pensionara din Brasov a castigat 9 100 de lei. Doamna Carmen a facut fata cu succes intrebarilor adresate de Dan Negru, amfitrionul show-ului, si a atins recordul castigurilor de pana acum de la “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, obtinand 9 100 de lei.

“9100 de lei! Puteti castiga bani gasind cuvinte. Carmen, ai fost extraordinara!”, a spus Dan Negru, entuziasmat de parcursul concurentei.

Femeia a povestit ca, impreuna cu familia, urmareste “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” si e impresionata de aceasta emisiune care scoate in evidenta inteligenta romanilor.

“ Formatul este exceptional! Nepoata mea este fericita sa urmareasca emisiune, are opt ani. (…) Am doi copii, casatoriti, si o nepotica. Sotul meu e jumatatea mea, e sotul ideal. Acum sunt pensionara, am fost inginera la o intreprindere din Brasov ”, a adaugat doamna Carmen, in dialogul cu prezentatorul show-ului.

Emisiunea cu si despre cuvinte, prezentata de Dan Negru, poate fi urmarita de miercuri pana vineri, de la ora 22:30, la Kanal D!