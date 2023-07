"O perioadă destul de grea" Răzvan Simion a stat cu sufletul la gură până în ultimul moment. Prin ce au trecut el și Daliana Răducan. Abia acum s-a aflat

In articol:

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu de ani buni, timp în care, matinalul, spun apropiații, s-a schimbat radical.

Acum, printre altele, călătorește foarte mult alături de partenera lui de viață, bifând locuri și experiențe la care unii pot doar visa.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, iubire trăită prin călătorii

Însă, până și în cele mai frumoase momente, uneori, tensiunile își fac loc. Nu între ei, ca și parteneri, ci situațiile în care au fost puși ambii le-au dat mari bătăi de cap.

Recent, prezentatorul a povestit cum, din dorința de a traversa lumea, într-o perioadă dificilă, când coronavirusul pusese stăpânire pe omenire, el și Daliana au avut un moment de răscruce.

Și-au planificat vacanța până la cel mai mic detaliu, dar un lucru a fost la un pas de a le distruge complet planurile. Însă, totul e bine când se termină cu bine.

”Ne-a fost mai greu în perioada pandemiei, am călătorit în Seychelles, iar ca să intri acolo trebuia să ai un QR code care se obținea destul de greu, eu l-am obținut, Daliana nu, pleca avionul, eram pregătiți, iar la întoarcere ne-am întors prin Milano, nu puteam să facem procedurile de intrare în Italia de data asta. A fost o perioadă destul de grea”, a spus Răzvan Simion, conform Spynews.

Plus că, pe lângă momentele mai puțin plăcute, vacanțele le aduc un plus important celor doi. Colegul lui Dani Oțil spune că doar așa, prin călătorie, își deschide orizonturile și cunoaște noi oameni. Au

cunoscut alți călători și uite așa, în vara acestui an, vor merge la ei în vizită, în America.

”Am întâlnit în Mexic niște oameni extrardinari, niște new yorkezi pe care o să-i vizităm și în această vară, deci se leagă genul acesta de prietenii. Turismul dă și plusul acesta de valoare în relațiile interumane și mă bucură teribil”, a mai zis matinalul.

Și nu vor bifa anul acesta doar America, ci au o listă lungă de planuri. Ce-i drept, vor călători mai puțin ca în anii trecuți, dar, spune prezentatorul, totul va fi mai intens și pe meleaguri mult mai îndepărtate.

Și-au programat deja totul, una dintre vacanțe au și bifată, dar spune că nu exclude și alte posibile escapade ce vor apărea în dorințele lor pe nepusă masă, căci li s-a mai întâmplat acest lucru.

Amorezii vor ajunge vara asta în America

”Anul trecut am făcut multe vacanțe și diverse, dar anul acesta le facem mai așezat, dar vor fi mai îndepărtate. Am început în Mexic în decembrie și am ajuns până în Japonia, în vară mergem la New York, deci în jumătate de an sunt trei excursii cu multe meridiane între ele, ceea ce nouă cumva ne place. Ne-am propus ca anul acesta să fie mai puține decât în anii trecuți, dar mai intense, sunt locuri pe care am vrut să le vedem și să reușim(...) Uneori ne lăsăm duși de val, alteori le programăm, uite cum e Japonia, New York, cum a fost Mexic, acestea le-am programat și erau pe lista noastră de mult timp, dar sunt și altele diverse, Marocul care ne-a dat peste scap, a venit așa ca o idee simplă”, a mai spus prezentatorul.

Totodată, deși au ajuns până acum în locuri îndepărtate și frumoase, Răzvan Simion spune că mai sunt și părți din lume pe care încă nu le-au văzut.

O să ajungă și acolo, speră el, mai ales că acum au prins gustul călătoriilor și nu se plâng nici de zborurile lungi.

Însă, trebuie să țină cont de plăcerile iubitei sale și asta face situația mai dificilă, dar, cu siguranță, se vor bucura și de țările din nord, acolo unde visează să ajungă, cândva.

”În general ne dorim să vizităm țările nordice care ne-au scăpat până acum, Daliana nu prea suportă frigul și atunci trebuie să vedem cum să facem să ajungem și în alte zone. Ne-am obișnuit cu zboruri lungi, ce pot să zic, acum le facem că după cine știe dacă ne mai țin oasele. Zborul de la Tokyo la Paris a fost de 15 ore jumătate, adică a fost un record pe care l-am bătut acum, am avut un mare noroc, am stat singuri pe rândul nostru ceea ce a fost nemaipomenit. Deci oriunde, cât mai departe”, a mai adăugat Răzvan Simion.