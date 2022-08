"O poză cât o mie de cuvinte!". Theo Rose nu l-a scos pe fostul iubit din viața ei! Fanii au observat imediat detaliul

In articol:

Deși mulți o vedeau pe Theo Rose toată viața împreună cu nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte, după cinci ani de relație cei doi s-au despărțit.

Fiind foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Theo nu a făcut public faptul că nu mai este împreună cu Alex. Adevărul s-a aflat în momentul în care vedeta a fost surprinsă în timp ce se săruta cu Anghel Damian.

După apariția imaginilor, când toată lumea a început să vorbească despre acest subiect, Theo Rose a fost nevoită să recunoască faptul că nu mai este împreună cu Alex și o altă persoană a apărut în viața ei.

Citeste si: Cum a reacționat Alex Leonte, după ce au apărut imaginile cu Theo Rose și Anghel Damian! Ce au observat internauții: „Plâng și...”

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Theo Rose nu a șters pozele cu fostul iubit de pe rețelele de socializare

Deși a confirmat faptul că nu mai este împreună cu Alex Leonte și are o nouă relație cu Anghel Damian, Theo Rose nu a șters pozele de pe Instagram cu fostul iubit, semn că încă se mai gândește la el. Astfel, una dintre fotografii este din luna mai, când Theo și Alex au devenit nași de botez și l-au creștinat pe primul lor finuț.

Fanii i-au felicitat și le-au transmis urări atât pentru micuț, cât și pentru ei. "O poză cât o mie de cuvinte!", a comentat o fană la fotografia cu Theo Rose și fostul ei iubit.

Theo Rose și fostul iubit, Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]

Nici Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian, nu renunță la pozele de pe Instagram

Lia Bugnar, femeia care i-a fost iubită lui Anghel timp de 9 ani și care este cu 20 de ani mai mare decât acesta, nu ține cont că marea ei iubire are acum o

altă relație, așa că păstrează pe Instagram poze în care sunt împreună.

Întrebată de fostul iubit și de relația pe care o are acum acesta cu Theo Rose, Lia Bugnar nu a vrut să vorbească despre viața ei personală și a spus că își dorește să rămână la fel de discretă, cum a fost și până acum.

„Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat Lia Bugnar.