”O premieră pentru noi” Irina Fodor radiază de fericire, după ce și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Prezentatoarea a dat marea veste direct de la locul faptei

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cuplurile mondene foarte apreciate de cei din online. Sunt transparenți cu viețile lor profesionale, dar și în ceea ce privește partea personală au ales să fie deschiși cu fanii săi.

Astfel că sunt mulți care mereu sunt la curent cu ce se întâmplă în cuplul-vedetă, datorită postările din online pe care le fac soții.

Irina Fodor, vacanță specială alături de părinții ei

Acolo unde acum prezentatoarea și-a strigat bucuria în gura mare. Soția lui Răzvan Fodor, abia întoarsă dintr-o vacanță de cuplu, și-a făcut bagajele și iar a plecat de acasă.

Nu singură, dar nici alături de soț, ci doar cu fetița aproape. Iar la drum li s-au alăturat și părinții vedetei, dar și sora.

Căci reușita Irinei de acum este legată de faptul că, după mulți ani, a putut bifa o escapadă de familie ca pe vremuri.

Ea spune că prin felul acesta a putut să își răsplătească într-o mică măsură părinții pentru toate eforturile pe care le-au depus pentru ea.

Au călătorit mult prin țară, au realizat fotografii ce le vor deveni amintiri de suflet peste ani, s-au bucurat de preparate românești și au profitat de fiecare clipă petrecută împreună.

Iar asta nu este tot, căci după vizita de prin munți, plimbarea lor continuă.

Mai au de bifat și alte locuri de prin România și, spune Irina Fodor, nu poate decât să fie mândră și mulțumită de ce familie are aproape, dar și de faptul că acum își permite să îi răsfețe ea pe părinții care au trudit o viață pentru fiicele lor.

Irina Fodor radiază de fericire după ce și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe [Sursa foto: Facebook ]

”Pentru că trag de vara asta cât pot, am zis să mai pun în aplicare un plan pe care îl coceam de mult: o escapadă cu părinții. Am refăcut bagajele, m-am cocoțat la volan, am luat-o pe sor’mea copilot, am pus în spate bunicii și copilul și i-am dat bice, cu destinația Transfăgărășan, o premieră pentru noi toți. Au trecut mult prea mulți ani în care, din păcate, nu am reușit să facem nici o vacanță în formula asta, așa că ne-am pus la drum cu inimile pline de bucurie și entuziasm, iar ce am văzut pe traseu nu a făcut decât să sporească și mai mult atmosfera din mașină. Transfăgărășanul e suuuperb! Ca să nu mai spun ce mare împlinire simți ca, după atâta vreme în care părinții au făcut totul pentru tine, să poți să le oferi ceva care să îi bucure, și recunosc că m-am hrănit din sentimentul ăsta în fiecare minut în care am stat împreună. Am fost la Curtea de Argeș, apoi am urcat pe Transfăgărășan și după primii kilometri parcurși am văzut pe drum o ursoaică și cu puii ei și mulți alți prieteni asemenea. Barajul Vidraru ne-a lăsat puțin cu gura căscată, am vizitat lacul Bâlea și am făcut o plimbare cu telecabina să vedem și cascada, ne-am oprit în toate view point-urile să facem poze și am admirat peisajul din plin. Ne-am cazat în prima noapte la hotel unde am păpat bun și ne-am bucurat de cât de frumos se vedea lacul de la balconul camerei, și apoi am pornit spre Avrig, la Palatul Brukenthal, unde ne-am mai cazat o noapte. Mai avem pe lista de văzut Castelul de Lut și Povestea Calendarului, după care ne întoarcem spre casă, mai fericiți și împliniți. Vă pup și vă îmbrățișez!”, a scris Irina Fodor, pe contul său de Facebook.