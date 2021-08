O prezentatoare de știri, vaccinată anti-COVID, s-a infectat cu coronavirus! „Valul patru e deja aici”

Maria Coman [Sursa foto: Facebook] 21:48, aug 3, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Maria Coman, o cunoscută prezentatoare a unui post de știri urmărit în număr mare de români, a dezvpluit pe rețelele de socializare că s-a infectat cu virusul SARS-CoV2, deși era vaccinată anti-COVID încă din februarie, cțnd campania de imunizare debutase de doar puțin timp.

Jurnalista chiar se gândea că a trecut prin trei valuri ale coronavirusului cu bine și era aproape convinsă că la vel va fi și cu valul patru, dar nu a fost așa.

„Am ratat liniștită, ca mulți alții, primele 3 valuri de pandemie, dar nu avea cum să fie atât de simplu încât să îl ratez și pe al patrulea.

Dar, să o luăm cu începutul. A venit și vaccinul, m-am și vaccinat, a mai trecut niște timp, a trecut și vârful crizei, părea că în sfârșit e o perioadă bună, așa că m-am apucat de cumpărat bilete de avion și planificat diverse”, a scris Maria Coman pe rețelele de socializare.

Maria Coman [Sursa foto: Facebook]

Cum și-a dat seama că are COVID-19

Prezentatoarea TV a realizat abia la finalul zilei că nu a avut miros câteva ore și atunci i-a picat fisa. Și-a făcut un test rapid, iar rezultatul a fost negativ, însă a vrut să fie sigură și a mers să-și facă un PCR al cărui rezultat a fost, surpriză, pozitiv.

În doar două zile ea ar fi trebuit să plece într-un city break la Paris, însă va trebui ca pentru următoarele 2 săptămâni să se izoleze la domiciliu.

„Cum concedii prea multe nu sunt pe timpul verii, m-am înghesuit cât am putut prin weekenduri, cu o singură excepție (pe lângă Grecia, care a rămas cum am stabilit mai sus), un weekend prelungit la Paris.

De plecat trebuia să plecăm joi, adică poimâine. Pe weather zicea cam 22 de grade și ploaie, mi-am notat să îmi iau umbrela, pentru că de obicei când îmi iau umbrela nu plouă. Și deja speram că o să îmi găsesc și un parfum nou și că, oricum, dacă nu îmi găsesc, măcar testez ce a mai apărut.

Și, cum mă gândeam eu așa la parfumuri, am avut un flashback. Că tocmai fusesem la film și nu am simțit miros de floricele. Că n-am simțit mirosul de la cremă după duș. Că menta din curte n-a avut niciun miros.

Că am luat pepeni și chiar m-am gândit “ia uite, frate, ce diferență față de ăia din Grecia, n-au niciun miros!” Zbang-zbang, revelație. Îmi fac test rapid, iese negativ. Dar zic să mă duc totuși a doua zi la PCR, care, evident, cum credeți, iese pozitiv.

All in all, aveți grijă, valul patru e deja aici. Eu sper să îmi recapăt mirosul și să fie doar asta și să-mi cresc numărul de anticorpi. Pe principiul tot răul spre bine, aia e” a mai scris Maria Coman pe internet.