O profesoară de limba română a fost luată în colimator de părinți. Cadrul didactic a devenit vedetă pe TikTok, unde ar fi făcut aluzii erotice

O profesoară de limba română din judeţul Mureş a fost trasă la răspundere și văzută prost de părinţi, după ce a devenit vedetă pe aplicația celebră, TikTok. Cadrul didactic obișnuia să se filmeze în diferite ipostaze, care nu le-au picat tocmai bine părinților.

Femeia se filma în timp ce cânta, dansa sau făcea parodii care ar avea aluzii sexuale. Părinţii sunt de părere că profesoara nu avea un comportament demn de un cadru didactic. Femeia obișnuai să posteze tot felul de parodii despre soţii înşelate şi viaţa de cuplu.

Profesoara: ”Pentru mine este o retea de amuzament, nu văd nimic rău în asta. Ca și cum am face la clasa "O scrisoare pierduta". Încerc să mă cobor și la nivelul copilului, să știți. Eu zic ca felul meu de a fi, de a fi mai zvăpaiata ca si ei”.

Profesoara de limbă română[Sursa foto: Captură Video]

Părinții cer ca profesoara să se ocupe mai mult de elevi și să lase TikTok-ul

Clipurile video ale cadrului didactic făceau senzaţie în rândul elevilor, însă nu şi-n al părinţilor. Aceștia susțin că profesoara trebuie să se preocupe mai mult de şcoală.

” Rezultatele elevilor să văd la fiecare examen de capacitate, majoritatea notelor sunt sub 5. Doamna profesoară se crede vedeta TikTok-ului. Are zilnic postări cu conotaţie sexuală”, spunea un părinte.

Videoclipurile de pe TikTok ale cadrului didactic au ajuns subiect de discuţie în cancelarie și au intrat în atenția directoarei.

Petra Vasile, profesor de matematică: ”Sunt încurcate lucrurile in ultima vreme. Am luat-o in toate directiile. Și noi și copiii”.

Laurenţiu Moldovan, profesor de educatie fizică: ”Încearcă să intre probabil în mediul social în care sunt ei”.

Elena Iacob, directoare: ”Ea este apropiată de elevi, dar cred că acum nu a găsit metoda bună”.

Contul de TikTok al profesoarei de limba română a fost închis.

sursa- Observator