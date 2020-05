In articol:

O tanara din Romania, care lucra ca prostituata intr-un bordel in Stuttgart, a ajuns sa primeasca un ajutor de la stat in valoare de 4.500 de euro. Autoritatile din Germania sprijina cu bani persoanele care au ramas fara loc de munca. Tocmai de aceea, Antonia a aplicat si ea pentru a primi ajutorul de urgenta in contextul pandemiei de coronavirus.

Prostituata romanca a ramas somera dupa ce bordelul in care lucra, in Stuttgart, a fost inchis in timpul pandemiei. Daca inainte de criza provocata de noul coronavirus Antonia castiga aproximativ 3.000 de euro pe luna, acum ea este nevoita sa se multumeasca cu mai putin. Statul german i-a oferit ajutor de urgenta de 4.500 de euro pe trei luni.

Potrivit jurnalistilor de la publicatia focus.de, romanca Antonia beneficiaza de banii de la stat dupa ce matroana bordelului a trimis documentatia necesara prin care arata cat castiga fiecare angajata in parte.

Prostituata din Romania isi ajuta cu bani in fiecare luna familia din tara. Din cei 3.000 de euro pe care ii incasa inainte de pandemie, aproximativ 1.000 ajungea la rudele din Romania. Sursa citata mai scrie ca, inainte sa se angajeze ca prostituata la bordelul din Stuttgart, Antonia a lucrat ca bucatareasa, insa, nemultumita de castigurile sale, a fost nevoita sa se reorienteze si sa isi gaseasca un alt job mai profitabil.