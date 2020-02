Survivor. Cine sunt cele mai noi concurente din Republica Dominicană " />

„V-am promis în Consiliu, fie care dintre echipe va primi câte o nouă colegă! Să intre fetele, una la Războinici, una la Faimoși”, a spus prezentatorul Dan Cruceru.

Cine este noua Războinică de la Survivor

„Pentru Războinici, Alexandra Soare. Are 24 de ani, a practicat foarte mulți ani tenis de câmp și este pasionată de tot ce înseamnă sport și fitness. Alexandra, te rog să te prezinți în continuare”, a spus prezentatorul emisiunii Survivor, despre cea mai nouă concurentă din echipa Războinicilor.

a spus Alexandra Soare, noua concurentă de la Războinici.

Cine este noua Faimoasă de la Survivor

„Faimoșii, Ana-Maria Pal! Are 26 de ani, de-a lungul timpului a practicat mai multe sporturi de contact. Fetelor, atenție! Și băieți, dacă o supărați”, a spus prezentatourl Surviror despre cea mai noă concurentă care va lupta alături de Faimoși în comeptiția Survivor.

„Bună ziua și bine v-am găsit. Sper că o să ne înțelegem foarte bine. Mă numesc Ana-Maria Pal, am 26 de ani, practic mai multe sporturi de contact pentru că îmi și place și am venit aici să îmi ajut echipa să ajungă cât mai sus. Am observat că aici nu conteaza neapărat forța, contează îndemanarea, rezistența și multe altele, dar eu zic că o să fac față tuturor probelor”, a spus Ana-Maria Pal, noua concurentă din echipa Faimoșilor de la Survivor.

„Vă reamintesc că regula Survivor este următoarea în privința nou-veniților: ei au imunitate în următorul Consiliu, dar pot vota pentru eliminarea unii coleg”, a mai adăugat prezentatorul Survivor.