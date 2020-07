In articol:

O româncă aflată în scaun cu rotile, umilită în Italia: Marș în... Beatrice Ion este sportivă paralimpică de origine română și face parte din echipa națională de baschet a Italiei. Tânăra s-a mutat în Italia de mai bine de 16 ani, iar de șase ani are cetățenie italiană. În momentul de față, românca locuiește în localitatea Ardea, unde a trecut printr-o umiliță de neimaginat.

În timp ce se afla la cumpărături, un bărbat care a auzit-o pe tânără că vorbea cu familia ei în limba română strigat la ea că e o „străină handicapată”. „Străini de c...t ce sunteți, întoarceți-vă în țara voastră!”, a a mai spus bărbatul. Tatăl tinerei a sărit în apărarea fiicei sale, dar a sfârști la spital, după ce a fost bătut crunt de italianul furios.

„Să nu-mi spuneți că nu există rasism în Italia, pentru că eu l-am trăit astăzi. Este pentru prima oară când sunt atacată în legătură cu naționalitatea mea. Până acum se legau doar de dizabilitatea mea. Locuiesc în Italia de 16 ani, am cetățenia italiană, am făcut toate școlile aici și studiez într-o universitate italiană. Joc în echipa națională paralimpică de baschet, în scaunul cu rotile, și mă consider în întregime italiană și totuși am fost atacată, tata a fost atacat”, a fost mesajul transmis Beatrice Ion, pe pagina ei de Facebook.

Femeie în scaun cu rotile, agresată în plină stradă. Gest scandalos în centrul orașului

Scene absolut şocante au fost suprinse într-un cartier din Cluj-Napoca. O femeie imobilizată într-un scaun cu rotile a fost bătută cu bestialitate şi aruncată pe trotuar de mai mulţi indivizi care au fugit imediat de la fața locului. (Citeste si: Bogdan Mocanu de la „Puterea Dragostei” a mers în Italia după Andra Volos)

Scenele tulburătoare au fost surprinse de camerele de luar vederi, iar în imagini se văd mai multe persoane care o lovesc pe femeia imobilizată, iar la final unul dintre tineri îi răstoarnă scaunul cu rotile și fuge spre o mașină parcată, care îl aștepta, scrie Ştiridecluj.ro.

