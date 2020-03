Maria Polexici, o româncă plecată de mai bine de 15 ani în Italia, devenită cetățean italian, a povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, ce se petrece acolo și cum au reacționat autoritățile și oamenii din zonă în fața epidemiei de coronavirus.

Citeste si: Un nou SUSPECT de CORONAVIRUS transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj

Citeste si: Coronavirus Italia. Asistenta copleșită de epuizare, imaginea emoționantă de pe frontul luptei cu epidemia

”Lucrurile sunt stricte din cale afară și cred că este noprmal să se întâmple așa. Adică, acum, ca să ieși din casă, să mergi pe străzi, trebuie să ai un formular completat, primit de la autorități, iar situația să fie una serioasă. Dacă nu există formularul și nu se demonstrează urgența deplasării, riști amendă sau chiar 3 luni de închisoare. Lumea a început să ia în serios problema chiar dacă, zilele trecute, când a fost închisă zona de nord a Italiei mulți au fugit în sud. Doar că, probabil, se vor întoarce, mai ales dacă se îmbolnăvesc, zona noastră este mult, mult mai bine dotată medical”, ne-a spus Maria.

Mai mult decât atât, explică românca, în sfârșit, carantina a fost luată în serios de italieni. ”Acum, chiar dacă barurile sunt deschise până la o anumită oră, nu te mai servește la bar, nici nu ai voie să stai acolo. Te așezi la masă, dacă ai loc, dacă nu, trebuie să pleci, nimeni nu riscă amenzi sau închisoare. La magazine este raționalizată intrarea, nu se mai pot înghesui, e o limită maximă de clienți admiși și trebuie să aștepți ca să intri acolo”, ne-a mai explciat Maria. De altfel, de astăzi, cei care lucrează în învățământ, școlile fiind oricum închise, vor rămâne acasă, nu vor mai fi nevoiți să meargă la muncă, singurii oameni care mai circulă prin orașe fiind cei care asigură urgențele. ”Și, la fiecare pas, vezi carabinieri, polițiști. Verifică pe toată lumea, la modul serios. Totul va dura până pe 3 aprilie în cazul în care autoritățile nu decis prelungirea perioadei”, susține Maria.

Misterul crucilor negre de pe casele celor bolnavi de coronavirus

În România au fost lansate o serie de informații că, în această nebunie, pe fondul bilanțului tragic din Italia, casele celor îmbolnăviți de coronavirus sunt marcate cu cruci negre. ”Da, in vreme de epidemii iese la iveală „omenia”. Tocmai am vorbit in Italia cu niste rude din zonele afectate, acolo s-a ajuns ca vecinii sa traseze cruci cu vopsea neagră pe casele unde e vreun bolnav de coronavirus! La asta s-a ajuns, ne-am intors cu 600 de ani in urmă, pe timpul ciumei se mai proceda aşa! Si nu glumesc deloc, in Italia e isterie totală, lumea a înnebunit cu totul”, a notat cineva pe blogul lui Cetin după ce bloggerul a deschis o adevărată dezbatere pornind de la un mesaj asemănător care recomanda marcarea celor bolnavi.

”Este o prostie așa ceva, o aberație. Nu am văzut niciunde, în drumul meu spre muncă sau în alte locuri marcaje de genul. Cum să se facă așa ceva? Ar fi de-a dreptul cumplit, nu există o asemenea aberație. Tot ce se face este verificarea oamenilor care circulă, sunt întrebați, sunt amendați sau închiși dacă este cazul. Oricum, cei bolnavi sunt cunoscuți de autorități, iar cei care nu sunt internați pot solicita sprijinul. Adică, li se aduce acasă, de autorități, mâncare pregătită, medicamente, tot ce au nevoie. Autoritățile le fac cumpărăturile, iar lucrul acesta îl pot solicita și cei care sunt în vârstă, pentru a nu risca ceva. Dar să marcheze casele, aici, în Italia? Niciodată!”, ne-a spus, revoltată, Maria, românca izolată în Italia de epidemia de coronavirus.

Italia, măturată de epidemia de coronavirus

Italia a anunțat un nou bilanț dramatic al epidemiei de coronavirus: 97 de morți în ziua de 9 martie. În total, 463 de oameni din Peninsulă au murit. Totodată, numărul persoanelor infectatese a depășit de cifra de 9000 transformând țara în care locuiesc peste 1,2 milioane de români în cea de-a doua din topul celor afectate de coronavirus. Mai mult, Italia este pe primul loc când vine vorba de mortalitatea gripei, depășind rata de 5%. Din acest motiv, Italia, de două zile, este în carantină totală, iar peste 60 de milioane de cetățeni ai Italiei nu mai au libertate de a se mișca liber pe teritoriul țării. Nimeni nu iese și nu intră în țară, cu excepția cazurilor motivate. Mai mult, în zona roșie, în nord, carantina instituită este supravegheată de echipaje de poliție și de armată.