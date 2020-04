O româncă din italia, însărcinată în trei luni și jumătate, se află într-o situație disperată. A rămas pe străzi în Italia, nu-și mai permite s-și plătească chiria șit to ce vrea este să se întoarcă înapoi în România. Femeia a cerut ajutorul autorităților și și-a plâns durerea de pe un trotuar din Italia, sperând că are să-i vină în ajutor.

„Salut, oameni buni! Sunt gravidă în trei luni și jumătate. Am rămas aici. Am fost la aeroport să pot să-mi iau bilet, nimeni nu mă ajută. Am sunat la Ambasadă, niciun ajutor. Am sunat la Minister, a fost singurul care mi-a dat un sfat. Am ajuns în stradă, nu mai am loc de muncă, nu mai am unde să stau. Sunt în fața blocului și nu știu pe unde să o iau. Am întrebat de bilete de avion și polițiștii de acolo au spus că vor să-mi dea amendă”, a povestit viitoarea mămică.

Nici autoritățile nu au ajutat-o pe româncă

Femeia a povestit că a sunat la Ambasada României, însă nu a primit ajutorul la care spera. „Nu am doctor, nu am nimic. Nu știu ce să fac. Vreau doar să ajung acasă. Nu mai am bani de mâncare, nu mai am nimic. Am sunat la Ambasadă, mă tratează ca pe un câine. Am familia disperată acasă”, a mai adăugat ea.