Alexandra Stan

Alexandra Stan s-a născut în data de 27 septembrie 1992, în Huși, județul Vaslui. Pe mama ei biologică o cheamă Stan Maria Loredana, iar pe tatăl ei, Pafesuga Alexandru, pe atunci în vârstă de 25, respectiv 30 ani. De asemenea, tânara mai susține că are o soră mai mică numită Stan Elena Carmen. La momentul actual, ea își caută familia!

Alexandra Stan își caută familia biologică

In articol:

În anul 1996, atât ei, cât și sora ei au fost abandonate și plasate într-un centru de plasament din Reșița. Sora acesteia a fost adoptată puțin mai târziu de către o familie și venea mai tot timpul să o vadă pe Alexandra, la gardul orfelinatului. De asemenea, fata mai susține că ea a fost adoptată de către o familie din Franța, atunci când avea vârsta de 7 ani, pe 31 decembrie 1999. La momentul actual, Alexandra își caută familia biologică și face tot posibilul să își cunoască păriniții biologici. Anunțul a fost postat pe o pagină de Facebook, acolo unde mai multe persoane adoptate își caută părinții adevărați.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

"SALUTĂRI din Franța! Numele meu este Alexandra. De foarte mulți ani îmi caut originile.

M-am născut pe data de 27 septembrie 1992 în HUȘI, județul VASLUI cu numele STAN Alexandra. Pe mama o cheama STAN Maria Loredana și tata, PAFESUGA Alexandru, pe atunci în vârstă de 25, respectiv 30 ani. Am o soră mai mică numită STAN ELENA CARMEN. Amândouă am fost declarate „abandonate ” în septembrie 1996 și apoi plasate într-un centru de plasament din Reșița. Sora mea a fost adoptată puțin mai târziu, de o familie de români cu numele de GUNA. A venit să mă vadă de câteva ori la gardul orfelinatului. Am fost adoptată la vârsta de 7 ani, pe 31 decembrie 1999 de o familie bună și iubitoare.

Vă rog să mă ajutați să-mi îndeplinesc visul, găsirea familiei mele din România. DISTRIBUIȚI, poate chiar vor vedea anunțul meu!!", a scris Alexandra pe Facebook.