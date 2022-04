„O să anunț!” Viviana Sposub, adevărul despre sarcină! Așteaptă sau nu un copil cu George Burcea?

In articol:

Viviana Sposub și George Burcea formează un cuplu de mai bine de un an de zile, iar relația lor avansează cu pași repezi.

Astfel că fanii celor doi se tot întreabă când va urma nunta și când vor decide cei doi să facă un copil. Discuții despre posibilitatea ca tânăra să fie gravidă au tot existat de-a lungul timpului, căci ambii au glumit de multe ori pe acest subiect. Acum, însă, Viviana s-a decis să vorbească cât se poate de serios.

Viviana Sposub: „A primit cel mai mult întrebarea asta și înțeleg și de ce”

Din păcate pentru fanii celor doi, Viaian Sposub și George Burcea au dat doar alarme false până acum în ceea ce privește sarcina. Cei doi au glumit de multe ori pe subiect, spre supărarea fanilor, care nu mai știu ce să creadă. Astfel că, tânăra s-a decis să vorbeasca deschis și sincer despre copil și a explicat cu lux de amănunte când se va ântâmpla și acest lucru.

Citeste si: Ce nu i-ar putea ierta niciodată Viviana Sposub lui George Burcea. A spus-o fără ocolișuri: "Am o listă lungă"

Citeste si: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au divorțat?: „Știu, aș fi vrut”- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

„A primit cel mai mult întrebarea asta și înțeleg și de ce. Presa scrie de ceva timp că sunt însărcinată. Credeți-mă că dacă aș fi însărcinată, ați afla de la mine. Aș face și eu o postare d-aia siropoasă. Fiți siguri că dacă voi rămâne însărcinată, daca se va întâmpla, doamne ajută, la un moment dat, o să vă anunț. Voi fi prima care vă anunță. Vă zic și cum a început toată treaba în presă. Mai exact, vara trecută fiecare prezentator trebuia să aducă în prima ediție ceva reprezentativ sau ceva care să aibă legătură cu emisiunea. Eu am adus atunci niște cozonaci făcuți de Burcea, în schimb Sore a adus un test de sarcină. Eu am făcut un story, înainte de a începe emisiunea, zicând că sunt emoțiile de dimineață, uitați-vă la emisiune, și am ridicat testul de sarcină nedându-mi seama că oamenii nu vor urmări acea ediție a emisiunii, vor trage concluzii pripite și vor crede că acel test de sarcină îmi aparține și emoțiile erau legate de test.

Citeste si: „Avem să vă spunem ceva” George Burcea, anunț neașteptat după ce Viviana Sposub și-a mângâiat burtica: „Două luni jumate”

După aia noi tot am glumit pe seama asta și apoi au urmat alte două episoade când deja eram la "Bravo, ai stil!" și am făcut o poveste. O poveste în care mergeam la ginecolog cu o prietenă și de fapt, aflam că eu eram însărcinată, idee care îmi venise pentru că aflasem că Anca Ciota este însărcinată. S-a dat treaba asta în teaser și după ceva timp Burcea a postat la story cu un bebeluș. Era vorba despre un proiect în care el va juca rolul de tată, el cumva a dat-o cu schepsis, așa, pentru că imediat nu că au scris ziarele, dar m-a sunat mama și m-a certat că de ce trebuie să afle din presă. Și atunci a fost alarmă falsă", a explicat Viviana Sposub.

Viviana Sposub și George Burcea, dezvăluirile care au pus pe toată lumea pe jar

Cei doi au fost invitați recent în cadrul unui podcast, acolo unde au vorbit despre planurile de viitor în ceea ce privește viața personală, dar și cea profesională. La un moment dat, Viviana Sposub a făcut un gest care imediat a atras atenția. Tânăra prezentatoare de la „Dimineața cu noi” și-a mângâiat atent și cu grijă burtica, ba chiar a spus că are un anunț de făcut: „Mai avem ceva în premieră, vă mai spunem ceva”.

Imediat, George Burcea a continuat cu o dezvăluire care i-a lăsat pe toți fără glas: „Două luni jumate”. Ei bine, cei doi nu i-au lăsat pe internauți să se bucure prea mult, căci s-a dovedit că, în cele din urmă, totul a fost doar o mică glumiță între cei doi: „Am făcut gluma asta de prea multe ori, că nu mai prinde acum”, au dezvăluit aceștia în podcastul „La fix cu Fere”.